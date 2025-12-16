Şeb-i Arus’ta gönüller ısındı: Konya’da ziyaretçilere sıcak ikram başladı

Karatay Belediyesi, Hz. Mevlana’nın 752. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri dolayısıyla Konya’ya gelen misafirleri en güzel şekilde ağırlamaya devam ediyor. Törenlerin başladığı günden itibaren Mevlana Kültür Merkezi önünde vatandaşlara sıcak sahlep ikramında bulunan Karatay Belediyesi, sabah namazlarının ardından ise Şems-i Tebrizi Camii’nde çorba ikramı gerçekleştiriyor.

Mevlana Celaleddin Rumi'nin 752. Vuslat Yıldönümü dolayısıyla düzenlenen Şeb-i Arus etkinlikleri kapsamında dünyanın dört bir yanından Konya'ya gelen binlerce katılımcı, Karatay Belediyesi'nin ikramlarıyla karşılanıyor. Bu kapsamda Şems-i Tebrizi Camii'nde kılınan sabah namazının ardından vatandaşlara sıcak çorba ikram ediliyor.

Sabahın erken saatlerinde camide bir araya gelen vatandaşlar, namazın ardından gerçekleştirilen ikramlarla Mevlana'nın sevgi ve hoşgörü anlayışının hakim olduğu manevi atmosferi hep birlikte yaşıyor. Şeb-i Arus'un ruhuna uygun şekilde düzenlenen program, paylaşma ve dayanışma duygularını da güçlendiriyor. Etkinliğe katılan vatandaşlar, sıcak çorba eşliğinde bu anlamlı günün huzurunu paylaşıyor.

HASAN KILCA: GÖNÜL BAĞIMIZI GÜÇLENDİRİYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; Şeb-i Arus törenlerinin yalnızca bir anma etkinliği değil, aynı zamanda birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren özel günler olduğunu belirtti.

Başkan Kılca şu ifadeleri kullandı: "Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıldönümü vesilesiyle şehrimize gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için belediye olarak sıcak sahlep ve çorba ikramında bulunuyoruz. Soğuk kış günlerinde yapılan ikramlarla, hem bu manevi atmosferi vatandaşlarımızla birlikte yaşamak hem de birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek istiyoruz. Karatay Belediyesi olarak sosyal ve kültürel faaliyetlerle vatandaşlarımızla gönül bağımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.”

VATANDAŞLARDAN KARATAY BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR

İkramlardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise Karatay Belediyesi'ne teşekkür etti.

İstanbul'dan gelen Şebnem Karut, "Üç yıldır düzenli olarak Şeb-i Arus törenlerine katılıyorum. Sabah namazlarını da Şems-i Tebrizi Camii'nde kılıyorum. Her yıl yapılan çorba ikramı bizleri çok memnun ediyor. Karatay Belediyesi'ne teşekkür ederiz.” dedi.

İstanbul'dan gelen Hasan Kerim Güç ise, "Böylesine anlamlı bir günde hep birlikte olmak çok kıymetli. Sunulan bu imkan medeniyetimizin güzel bir yansıması. Her yıl katılmaya çalışıyoruz ve büyük bir manevi huzurla ayrılıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bursa'dan gelen Berna Dardağan da, "Yaklaşık 5-6 yıldır Şeb-i Arus törenlerine katılmaya çalışıyorum. Burada bulunmak tarif edilemez bir huzur veriyor. Sabahın soğuğunda ikram edilen sıcak çorba ise içimizi ısıtıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu