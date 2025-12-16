Konyaspor camiası merakla bekliyor! 2. Transfer dönemi ne zaman başlıyor?

Tüm Konya halkının ve Konyaspor camiasının merakla beklediği 2. Transfer ve Tescil Döneminin ne zaman başlayacağı ve ne zaman biteceği merak konusu oldu. Peki, Anadolu Kartalı'nın kadrosunu güçlendirmek için dört gözle beklediği süreç, ne zaman başlayacak?

Transfer dönemi 5 Ocak'ta başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sezon başında açıklanan takvimde 2. Transfer ve Tescil Dönemine de yer vermişti. Açıklamaya göre tüm takımların merakla ve heyecanla beklediği süreç, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak. 2. Transfer ve Tescil Dönemi, 10 Şubat 2026 Salı günü sona erecek. (Hasan Yıldırım)