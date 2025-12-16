GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Mevlana dünyanın farklı ülkelerinden gelen turistleri Konya’da buluşturuyor

Mevlana dünyanın farklı ülkelerinden gelen turistleri Konya’da buluşturuyor
Hazreti Mevlana’nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri dolayısıyla Mevlana Müzesi’nde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Konya'da bu yıl "Huzur Vakti" temasıyla düzenlenen Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'ne katılmak için kente gelen çok sayıda yabancı turist, etkinlikleri takip ediyor.

Dünya Mevlana İçin Konya'da Buluştu

İran'dan Konya'ya etkinlikler için geldiğini söyleyen Negin Nasirivatan (25), "Biz İranlılar Mevlana'ya Şems'e ve onun şiirlerine, sema ayinine aşinayız. Mevlana'nın ve Şems'in görüştükleri mekanı da ziyaret ettik, ayrıca türbelerini de ziyaret ettik. Bu ziyaretimiz çok güzeldi, harika insanlarla tanıştık. Türk misafirperverliğini ve nezaketini de görmüş olduk. Çok lezzetli yemekler yedik. Mevlana, bütün insanlığın bir olduğunu, insanların birbirlerinden farklı olmadığını ve bütün insanların Allah'a yakın olmaları gerektiği söylüyor." dedi.

Bangladeş'ten ailesi ile Mevlana Müzesi'ni ziyaret eden Shahazadi Kobra (40) da yoğun duygular içinde olduğunu söyledi.

Törenler "Şeb-i Arus" ile Taçlanacak

Mevlana Müzesi'ni ilk kez ziyaret ettiğini aktaran Kobra, "Çok huzurlu bir ortam. Mevlana aşktan bahsediyor. Biz nesiller boyu Mevlana ile ilgili şeyler duyduk. Mevlana'ya yakın olmak harika bir duygu. Onun maneviyatı ve uyanışı insanları Allah'a yaklaştırıyor." ifadesini kullandı.

Mutasavvıf ve İslam düşünürü Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi anma törenleri, yarın Şeb-i Arus gecesi programıyla sona erecek.

Kaynak: AA

