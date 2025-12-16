GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,86
EURO
50,37
STERLİN
57,37
GRAM
6.002,64
ÇEYREK
9.874,84
YARIM ALTIN
19.652,58
CUMHURİYET ALTINI
39.180,96
KONYA Haberleri

Konya’da kiracı dükkan sahibini bıçakladı: Olayla ilgili yeni gelişme!

Konya’da kiracı dükkan sahibini bıçakladı: Olayla ilgili yeni gelişme!
Konya’da dükkan sahibini bıçaklayan kiracı ve yanındaki arkadaşı adliyeye sevk edildi.

Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Emirgazi Mahallesi Sedirler Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi.

Tartışma Bıçaklı Kavgaya Dönüştü

Edinilen bilgiye göre, dükkan sahibi E.A. yanında iki kişi ile alacağını istemek için kiracısı M.B.'nin iş yerine gitti. Burada ikili arasında çıkan kavgada kiracı M.B. yanında bulunan bıçakla dükkan sahibi E.A.'yı göğsünden bıçakladı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı E.A. Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda dükkan sahibini bıçaklayan şüpheli M.B. ve 3 kişi Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.



Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüphelilerden M.B. ve bir arkadaşı Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Konya Adliyesine sevk edilirken, 2 kişinin de emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER