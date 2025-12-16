Konya’da kiracı dükkan sahibini bıçakladı: Olayla ilgili yeni gelişme!

Konya’da dükkan sahibini bıçaklayan kiracı ve yanındaki arkadaşı adliyeye sevk edildi.

Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Emirgazi Mahallesi Sedirler Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi.



Tartışma Bıçaklı Kavgaya Dönüştü



Edinilen bilgiye göre, dükkan sahibi E.A. yanında iki kişi ile alacağını istemek için kiracısı M.B.'nin iş yerine gitti. Burada ikili arasında çıkan kavgada kiracı M.B. yanında bulunan bıçakla dükkan sahibi E.A.'yı göğsünden bıçakladı.





İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı E.A. Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda dükkan sahibini bıçaklayan şüpheli M.B. ve 3 kişi Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.





Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüphelilerden M.B. ve bir arkadaşı Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Konya Adliyesine sevk edilirken, 2 kişinin de emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

