Emine Erdoğan’dan 16. Büyükelçiler Konferansı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Türkiye’yi farklı coğrafyalarda temsil eden büyükelçilerimizin, Sıfır Atık hareketinin evrensel mesajını görev yaptıkları ülkelerde de yaygınlaştırma gayretleri son derece kıymetli.“ ifadesini kullandı.
Emine Erdoğan, 16. Büyükelçiler Konferansı'na ilişkin, NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.
"Barış, İstikrar ve Refah Üreten Dış Politika" temasıyla düzenlenen 16. Büyükelçiler Konferansı kapsamında büyükelçiler ve eşleriyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını belirten Emine Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bu anlamlı buluşma vesilesiyle, Sıfır Atık hareketinin dünyaya yayılan yolculuğunu ve ülkemizin COP31 sürecindeki güçlü vizyonunu yansıtan sergiyi ziyaret ettik. Türkiye'yi farklı coğrafyalarda temsil eden büyükelçilerimizin, Sıfır Atık hareketinin evrensel mesajını görev yaptıkları ülkelerde de yaygınlaştırma gayretleri son derece kıymetli. Konferansın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."
