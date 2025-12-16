GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Güllü’nün ölümüne ilişkin oğlu ifadeye çağrıldı

- Güncelleme Tarihi:

Güllü’nün ölümüne ilişkin oğlu ifadeye çağrıldı
Güllü’nün ölümüne ilişkin oğlu kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanırken, iddiaların odağında olan oğlu Tuğberk’in de ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. 

Şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki evinin 6'ncı katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, tüm gözler Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na çevrildi. 

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "tasarlayarak kasten yakınını öldürmek” suçlamasıyla sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

OĞLU İFADEYE ÇAĞRILDI

Tuğyan Gültem Ülker'in tutuklanmasının ardından oğlu Tuğberk Yağız Gülter'le ilgili de yeni bir son dakika geldi. 

Daha önce ifade veren Tuğberk, kardeşinin tutuklanmasının ardından bugün bir kez daha ifadeye çağrıldı.

GÜLLÜ'NÜN PATRONU OĞLUNU İŞARET ETMİŞTİ

Ensonhaber'e açıklamada bulunan Güllü'nün patronu Ferdi Aydın, "Tuğberk'in de bu işin içinde olduğunu düşünüyorum. 6 aydır annesini öldürmek isteyen bir kadın var. Ablanın kanı yerde kalmayacak.” demişti.

SULTAN'IN "TUĞYAN, GÜL ANNEYİ İTTİ" DEDİĞİ İDDİASI

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyada, Sultan Nur Ulu'nun, savcılıkta "Tuğyan, Gül anneyi itti.” şeklinde ifade verdiği iddia edildi. Bunun akabinde de Sultan Nur Ulu'nun ifadesinin tamamına ulaşıldı. Ulu'nun, Tuğyan'ın tehditlerinden korktuğu ve "İkimiz de yanarız." sözlerinden dolayı sustuğu belirtildi.

