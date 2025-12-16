GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
İnşaat alanında bir çocuk tekme tokat ile darp edildi!

İnşaat alanında bir çocuk tekme tokat ile darp edildi!
Gaziantep’te, bir okul inşaatında çalıştığı iddia edilen çocuk işçi, başka bir işçi tarafından tekme, tokat ve sopa ile darbedildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar sosyal medyada yoğun tepki aldı.

Olay, Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede devam eden bir okul inşaatında çalıştığı öne sürülen çocuk işçi, bilinmeyen bir nedenle başka bir işçi tarafından tekme, tokat ve sopa ile defalarca darbedildi. Sosyal medyada yayılan ve yoğun tepki alan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.



Görüntülerin devamında çocuk işçinin kaçarak olay yerinden uzaklaşma ve başka bir işçinin de olaya tepkisiz kalma anları da yer aldı.

Yoğun tepki çeken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

