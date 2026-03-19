Türkçeye İtalyancadan geçen "poğaça" kelimesinin Latince kökeninin anlamı nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl'lik soru

Türkçeye İtalyancadan geçen “poğaça“ kelimesinin Latince kökeninin anlamı nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru
Türk mutfağının vazgeçilmez hamur işlerinden biri olan poğaça, dilimize İtalyancadaki focaccia (fokaça) kelimesinden geçmiştir. Ancak bu kelimenin kökeni çok daha eskilere, Latincedeki "focus" sözcüğüne dayanır.

"Poğaça" kelimesinin Latince kökeninin anlamı nedir?

Latince kökeni olan focus (veya focacius), "ocak" veya "ateş" anlamına gelir.

Bu isimlendirmenin tarihsel gelişimi şu şekildedir:

  • Latince (Focus): Ateş yeri veya ocak demektir.

  • Latince (Panis Focacius): "Ocakta pişmiş ekmek" anlamına gelen bir tamlamadır. Eskiden ekmeklerin doğrudan külde veya ocağın sıcak zemininde pişirilmesine atıfta bulunur.

  • İtalyanca (Focaccia): Zamanla bu tamlama kısalmış ve İtalyancada düz, fırınlanmış bir ekmek türü olan focaccia'ya dönüşmüştür.

  • Türkçe (Poğaça): Balkanlar ve ticaret yolları aracılığıyla dilimize giren kelime, bizde içi dolgulu veya sade, küçük hamur işlerini tanımlamak için kullanılmaya başlanmıştır.

Cevap: Ocak / Ateş

Kaynak: Haber Merkezi

