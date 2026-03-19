2011’de Londra’da 9 milyon 808 bin sterline satılarak açık artırmada satılan en pahalı müzik aleti ünvanıyla Guinness Dünya Rekorlarına giren hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru

2011 yılında Londra'da düzenlenen bir açık artırmada rekor fiyata alıcı bularak tarihe geçen bu enstrüman, sadece bir müzik aleti değil, aynı zamanda bir mühendislik ve sanat şaheseridir.

2011'de 9 milyon 808 bin sterline satılan en pahalı müzik aleti hangisidir?

Bu rekorun sahibi, "Lady Blunt" adıyla bilinen, 1721 yapımı bir Stradivarius kemanıdır.

Bu tarihi satışın ve kemanın öne çıkan özellikleri şunlardır:

Yapımcısı: Dünyanın en ünlü keman yapımcısı kabul edilen Antonio Stradivari tarafından, sanatçının "Altın Dönemi" olarak adlandırılan 1721 yılında üretilmiştir.

Kondisyonu: "Lady Blunt"ı diğer Stradivariuslardan ayıran en önemli özellik, neredeyse hiç çalınmamış olması ve günümüze kadar kusursuz bir şekilde (orijinal cilası dahil) korunmuş olmasıdır. Bu yüzden "dünyanın en iyi korunmuş Stradivariusu" olarak kabul edilir.

İsmi: Adını, ünlü şair Lord Byron'ın torunu olan ve kemana 30 yıl boyunca sahip olan Lady Anne Blunt 'tan almıştır.

Satış Amacı: Keman, Japon Müzik Vakfı tarafından, 2011 yılında Japonya'da meydana gelen deprem ve tsunami felaketinin mağdurlarına yardım toplamak amacıyla Tarisio Müzik Evi aracılığıyla satışa sunulmuştur.

Kaynak: Haber Merkezi