GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,84
EURO
51,83
STERLİN
60,02
GRAM
7.156,71
ÇEYREK
11.809,78
YARIM ALTIN
23.540,83
CUMHURİYET ALTINI
46.881,25
YAŞAM Haberleri

- Güncelleme Tarihi:

2011’de Londra’da 9 milyon 808 bin sterline satılarak açık artırmada satılan en pahalı müzik aleti ünvanıyla Guinness Dünya Rekorlarına giren hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru
Reklam

2011 yılında Londra'da düzenlenen bir açık artırmada rekor fiyata alıcı bularak tarihe geçen bu enstrüman, sadece bir müzik aleti değil, aynı zamanda bir mühendislik ve sanat şaheseridir.

Bu rekorun sahibi, "Lady Blunt" adıyla bilinen, 1721 yapımı bir Stradivarius kemanıdır.

Bu tarihi satışın ve kemanın öne çıkan özellikleri şunlardır:

  • Yapımcısı: Dünyanın en ünlü keman yapımcısı kabul edilen Antonio Stradivari tarafından, sanatçının "Altın Dönemi" olarak adlandırılan 1721 yılında üretilmiştir.

  • Kondisyonu: "Lady Blunt"ı diğer Stradivariuslardan ayıran en önemli özellik, neredeyse hiç çalınmamış olması ve günümüze kadar kusursuz bir şekilde (orijinal cilası dahil) korunmuş olmasıdır. Bu yüzden "dünyanın en iyi korunmuş Stradivariusu" olarak kabul edilir.

  • İsmi: Adını, ünlü şair Lord Byron'ın torunu olan ve kemana 30 yıl boyunca sahip olan Lady Anne Blunt'tan almıştır.

  • Satış Amacı: Keman, Japon Müzik Vakfı tarafından, 2011 yılında Japonya'da meydana gelen deprem ve tsunami felaketinin mağdurlarına yardım toplamak amacıyla Tarisio Müzik Evi aracılığıyla satışa sunulmuştur.

Cevap: Lady Blunt Stradivarius (Keman)

Kaynak: Haber Merkezi

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
