GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,86
EURO
50,37
STERLİN
57,39
GRAM
6.002,64
ÇEYREK
9.874,84
YARIM ALTIN
19.652,58
CUMHURİYET ALTINI
39.180,96
DÜNYA Haberleri

İsrail basınına göre orduda toplu istifa olasılığı gündemde

İsrail basınına göre orduda toplu istifa olasılığı gündemde
İsrail ordusunda komuta kademesinin, subay ve erlerin artan istifa taleplerinden sonra “ordudan toplu istifa olasılığına karşı“ uyarıda bulunduğu iddia edildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın atamalar konusunda yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle orduda bir tür kaosun hakim olduğu belirtildi.

Savunma Bakanı Katz'ın, Genelkurmay Başkanı Zamir'in kendisine danışmadan yaptığı üst düzey atamaları askıya aldığına dikkati çekilen haberde, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail ordusu, istifa dilekçelerini sunan subay ve astsubayların toplu halde ayrılabileceği sorunuyla karşı karşıya. Şu ana kadar görevlerinden muaf tutulmaları için dilekçe veren subay ve astsubay sayısı 500'e ulaştı."

İsrail ordusunda insan gücü krizi

İsrail ordusunda komuta kademesinin üst üste sunulan istifa dilekçelerinden sonra uyarılar yaptığına dikkati çekilen haberde, "Bu da ordunun insan gücünde gerçek bir krizde olduğunu gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

Ordudaki insan gücü krizinin tüm yaş ve rütbelerde baş gösterdiği, düzenli orduda görev yapan askerlerden daha fazla istifa dilekçelerinin gelebileceğinin öngörüldüğü belirtildi.

İsrail ordusunda istifa dilekçesi veren 500 kişinin yedek subaylardan değil düzenli görevdeki subaylardan oluştuğu aktarılan haberde, özellikle Gazze savaşında maaşların düşük kalmasına bağlı olarak istifa taleplerinin oluştuğu kaydedildi.

Haberde, "Ordu, binlerce subay ve astsubayı düzenli olarak hizmete devam etmeye ikna etmekte zorlanıyor, bunun sonucunda ordunun seviyesinde bir düşüş bekleniyor." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER