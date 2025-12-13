Suriye’de ABD askerlerine saldırı! 2 ABD askeri ve 1 sivil öldü
Suriye’de, ABD ve Suriye ordusunun ortak devriyesi sırasında askerlere ateş açıldı. Pentagon saldırıda 2 Amerikan askeri ve ABD’li bir tercümanın öldüğünü, 3 kişinin de yaralandığını açıkladı. Saldırı DAEŞ tarafından gerçekleştirildi.
Suriye'nin orta kesimlerinde yer alan Humus ilinin Tedmur (Palmira) ilçesinde, asayiş amacıyla devriye faaliyeti yürüten Suriye ordusu unsurları ile ABD askerleri silahlı saldırıya uğradı.
Suriye resmi haber ajansı SANA, Tedmur'da yaşanan olayda Suriye güvenlik güçlerinden iki personel ile ABD güçlerinden bazı askerlerin yaralandığını, saldırganın ise öldürüldüğünü duyurdu.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise saldırıda 2 askerlerinin bir ABD'li tercümanın hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını duyurdu.
DAEŞ'Lİ SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ
Pentagon saldırının DAEŞ mensubu bir kişi tarafından gerçekleştirildiğini ve saldırganın öldürüldüğünü açıkladı.
YARALI ASKERLER TAHLİYE EDİLDİ
Haberde, Deyrizor–Şam uluslararası yolunun geçici olarak trafiğe kapatıldığı belirtilerek, yaralı askerlerin Suriye'nin güneyindeki Tenef'te yer alan ABD askeri üssünden tahliye edildiği bildirildi.
Haberde ayrıca, saldırının ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı, koalisyona ait askeri helikopter ve savaş uçaklarının Tedmur semalarında yoğun şekilde sortiler gerçekleştirdiği aktarıldı.
