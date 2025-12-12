BM: Yılbaşından bu yana Batı Şeria’da 1000’den fazla Filistinli yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Batı Şeria’nın yaklaşık yüzde 60’ını oluşturan “C“ bölgesinde yılbaşından bu yana 1000’den fazla Filistinlinin İsrail tarafından evlerinin yıkılması nedeniyle yerinden edildiğini duyurdu.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında bilgi verdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) yetkililerine atıfta bulunan Haq, "Yılbaşından bu yana Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 60'ını oluşturan, İsrail'in kolluk kuvvetleri, planlama ve inşaat dahil olmak üzere neredeyse tekelini elinde tuttuğu 'C' bölgesinde 1000'den fazla insan yerinden edildi." dedi.

Haq, yerinden edilen çoğu Filistinlinin evlerinin, elde etmeleri neredeyse imkansız olan, İsrail tarafından verilen inşaat izinlerine sahip bulunmadıkları gerekçesiyle İsrail yetkililerince yıkıldığının altını çizdi.

Bu düzeydeki yerinden edilmenin, 2009'dan bu yana kaydedilen en yüksek "ikinci yıllık rekor" olduğuna dikkati çeken Haq, İsraillilerin topraklarını gasbettikleri Filistinlilere yönelik yılbaşından bu yana saldırılarına da değindi.

Haq, "Doğu Kudüs de dahil olmak üzere, Batı Şeria'daki Filistinlilerin korunmasını, cezalandırıcı ve diğer yasa dışı yıkımların durdurulmasını ve yerleşimcilerin saldırılarının önlenmesini talep ediyoruz.” dedi.

Filistinlilere ait yapılar, "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkılıyor



İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te sık sık "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken Filistinliler için ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria, "A", "B" ve "C" bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idaresi ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Kaynak: AA