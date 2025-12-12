Araştırma: Antarktika’da 13 yılda su seviyelerini tehdit eden 362 buzul depremi oldu
Avustralya’da araştırmacılar, Antarktika kıtasında 2010-2023 yıllarında küresel su seviyelerini hızla yükseltme riski taşıyan 362 deprem meydana geldiğine yönelik kanıtlar tespit etti.
Avustralya Ulusal Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, araştırmacılar, Antarktika'da Grönland gibi diğer soğuk iklimli bölgelere kıyasla az rastlandığı düşünülen buzul depremlerine ilişkin detaylı inceleme yürüttü.
Araştırmacılar, kıtada 2010 ila 2023'te 362 buzul depremi olduğuna, bunların çoğunun "Kıyamet Günü Buzulu" olarak da adlandırılan yüksek riskli Thwaites Buzulu yakınlarında meydana geldiğine yönelik kanıtlar buldu.
Bu depremlerin, buzulları yıkması durumda küresel su seviyelerini hızla yükseltme riski bulunduğunu vurgulayan araştırmacılar, sismik hareketliliğin yoğunlaştığı bölgelere yönelik yeni araştırmaların soruna farklı bir bakış açısı getirebileceğine işaret etti.
Araştırmanın kapsamlı sonuçlarının yakın zamanda "Geophysical Research Letters" adlı dergide yayımlanacağı belirtildi.
Soğuk ve buzlu bölgelere özgün deprem türü olan buzul depremleri, büyük buz kütlelerinin koparak suya düşmesiyle meydana geliyor.
Devrilen buz kütleleri, koptukları ana buzulla şiddetli biçimde çarpışıyor ve binlerce kilometre uzağa yayılan güçlü titreşimler ortaya çıkıyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”