DÜNYA Haberleri

İspanya devlet televizyonu RTVE'den Gazze için Eurovision Direktörü'ne tepki

İspanya devlet televizyonu RTVE’den Gazze için Eurovision Direktörü’ne tepki
İspanya devlet televizyonu RTVE’nin Başkanı Jose Pablo Lopez, Eurovision Şarkı Yarışması Direktörü Martin Green’in organizasyonun hayranlarına yönelik mektubuna tepki göstererek “Green, mektubunda ne Gazze’den ne de İsrail’den bahsediyor. Orta Doğu’da yaşanan ve kendisini etkileyen ’olaylar’ diyor. Soykırım, bir ’olay’ mıdır?“ diye sordu.

Lopez, Eurovision Şarkı Yarışması Direktörü Green'in bugün paylaştığı mektupla ilgili, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Mektubun Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarihindeki en büyük itibar krizinin yaşandığı dönemde yayımlandığına işaret eden Lopez, "Green, mektubunda ne Gazze'den ne de İsrail'den bahsediyor. Orta Doğu'da yaşanan ve kendisini etkileyen 'olaylar' diyor. Soykırım, bir 'olay' mıdır? Sadece bu kadar mı? Tabii Green, hayranları dinlediğini söylüyor. Görevi de bu kadar: Dinlemek." görüşünü paylaştı.

Lopez, Green'in mektubunda "Geçmiş, geçmişte kaldı ve kurallar artık bundan sonra uygulanacak." dediğine dikkati çekerek "Peki ya İsrail'in son iki yıldaki kural ihlalleri? Onlar da halının altına mı süpürüldü? Kurallar, EBU'nun jeopolitik ve ekonomik ittifaklarına göre mi uygulanıyor?" sorularını yöneltti.

Yeni kuralların oylandığı aynı gece İsrail'in, delegasyonları siyasi olarak etkileyerek yarışmada kalmasını sağladığına dikkati çeken Lopez, paylaşımının sonunda "Daha ne göreceğiz?" diye sordu.

Eurovision Şarkı Yarışması Direktörü Green, yarışmanın hayranlarına yönelik paylaştığı mektupta, "Birçok hayranın bizden jeopolitik olaylar hakkında net bir tutum almamızı istediğini biliyoruz. Eurovision Şarkı Yarışması'nın insanları bir araya getirmeye devam edebilmesinin tek yolu, öncelikle ve her şeyden önce kurallarımız tarafından yönlendirildiğimizden emin olmaktır." ifadelerini kullanmıştı.

EBU Genel Kurulunda İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımının oylanmasından kaçınılıp yarışmasına izin verilmesinin ardından İspanya, Hollanda, Slovenya, İrlanda ve İzlanda devlet televizyonları, bu ülkeyi boykot ederek Eurovision'dan çekilme kararı almıştı.

Kaynak: AA

