DÜNYA Haberleri

Belçika’da Eurovision kararının gözden geçirilmesini isteyen tasarı bölge parlamentosuna sunuldu

Belçika’da Fransız Toplumu Hükümeti’nin, Fransızca kamu yayıncısı RTBF’nin Eurovision Şarkı Yarışması’na katılma kararını gözden geçirmesini talep eden karar tasarısı, bu toplumun yasama organı Valonya-Brüksel Federasyonu Parlamentosuna sunuldu.

Frankofon Sosyalist Parti (PS) üyeleri tarafından sunulan karar tasarısı, parlamentonun resmi sitesinde paylaşıldı.

Tasarıda, uluslararası hukuka göre soykırımı önlemek için diplomatik ve ekonomik baskının şart olduğu belirtilerek, bu bağlamda, İsrail'in katılımıyla yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'nı boykot etmenin "sembolik de olsa güçlü ve gerekli" olduğu vurgulandı.

Tasarıda, yarışmaya katılmama kararının devletlerin soykırım karşısında suç ortaklığı ve hoşgörüden kaçınmasını amaçlayan uluslararası yükümlülükleriyle uyumlu olduğu kaydedildi.

Kamu yayıncısı RTBF'nin "yönetim kuruluna danışmadan" Belçika'yı bağlayıcı karar almasının "sorunlu" olduğu belirtilen tasarıda, Fransız Toplumu Hükümeti, bu kararın gözden geçirilmesi için harekete geçmeye davet edildi.

3 resmi dili olan ülke, federal hükümetin yanı sıra Flaman Bölge Hükümeti, Valonya Hükümeti, Brüksel-Başkent Bölgesi Hükümeti, Fransız Toplumu Hükümeti, Alman Toplumu Hükümeti olmak üzere 6 hükümetle yönetiliyor.

Fransız Toplumu Hükümeti'nin, RTBF'nin Eurovision'a katılma kararını iptal etme ya da değiştirme yetkisi bulunmuyor ancak kamu yayıncısının yönetim kurulu üyelerini ataması nedeniyle RTBF üzerinde siyasi etkisi bulunuyor.

Belçika'nın tutumu

4 Aralık'taki Avrupa Yayın Birliği (EBU) Genel Kurulunda, İsrail'in, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımının oylamaktan kaçınılıp yarışmasına izin verilmesinin ardından birçok ülke, yarışmaya katılmayacağını duyurarak boykot kararı almıştı.

Belçika'da Flamanca yayın yapan kamu yayıncısı VRT, 4 Aralık'ta gelecek sene Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacağını duyurmuştu.

VRT tarafından yapılan yazılı açıklamada, televizyonun, "EBU bünyesinde barış, insan hakları ve şefkate daha net bir bağlılığı savunmaya devam edeceği" belirtilmişti.

Açıklamada, "Eurovision Şarkı Yarışması'na olan bağlılığımızın devamı, EBU'nun önümüzdeki yıllarda bu endişeleri nasıl ele alacağına bağlı olacaktır." denilmişti. VRT, buna karşın EBU üyesi olduğu için yarışmayı yayınlayacağını duyurmuştu.

VRT'nin kararı ise Belçika'nın yarışmada temsil edilmeyeceği anlamına gelmiyor. Ülkede buna dair yetki, dönüşümlü olarak VRT ile Fransızca kamu yayıncısı RTBF arasında paylaşılıyor.

Bu sene yarışmacı gönderme hakkını elinde bulunduran RTBF ise 5 Aralık'ta Eurovision'a katılacağını duyurmuştu.

Gazze vurgusu

RTBF'den karara ilişkin , Gazze'deki durumun ve çatışma bölgelerindeki vatandaşlar ile gazetecilerin korunmasının öncelikli olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Hiçbir kültürel etkinlik veya uluslararası yarışma, çatışma bölgelerindeki vatandaşların ve sahadan haber yapan gazetecilerin korunması zorunluluğunun önüne geçemez." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'ye güvenli gazeteci erişiminin sağlanmasının, bağımsız Filistin medyasının desteklenmesinin ve İsrail kamu yayıncısının bağımsızlığının korunmasının acil ve gerekli olduğunun vurgulandığı açıklamada, RTBF'nin EBU içerisinde bu hedefler için aktif rol oynayacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

