Gazze’de şiddetli yağış nedeniyle hasarlı evin duvarı çöktü: 1 Filistinli hayatını kaybetti
- Güncelleme Tarihi:
Gazze Şeridi’nde dünden bu yana etkili olan şiddetli yağış ve sel, daha önce İsrail bombardımanında hasar gören bir evin duvarının çökmesine yol açtı; betonun altında kalan 1 Filistinli hayatını kaybetti.
Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden bir yetkili, Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda üzerine beton duvarın çökmesi sonucu yaşamını yitiren Filistinli Mahmud Şubeyr'in cenazesinin hastaneye getirildiğini söyledi.
Görgü tanıkları ise Şubeyr'in evinin İsrail saldırısında ağır hasar aldığını, duvarlarının neredeyse yıkılacak durumda olduğunu ifade etti.
Şiddetli yağış ve sel nedeniyle evin duvarlarından birinin çöktüğü, betonun altında kalan Filistinli adamın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirtildi.
Gazze Şeridi'nde dünden beri etkili olan şiddetli yağış, bugün Gazze kentinin farklı bölgelerinde 3 binanın çökmesine neden olmuştu.
