GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,71
EURO
50,08
STERLİN
57,18
GRAM
5.942,00
ÇEYREK
9.773,55
YARIM ALTIN
19.450,62
CUMHURİYET ALTINI
38.778,29
DÜNYA Haberleri

BM: Gazze’de nüfusun yaklaşık yüzde 40’ı yüksek sel riskiyle karşı karşıya

BM: Gazze’de nüfusun yaklaşık yüzde 40’ı yüksek sel riskiyle karşı karşıya
Birleşmiş Milletler (BM), Gazze’de etkili olan şiddetli yağışlara bağlı sel riski analizlerine göre, nüfusun yaklaşık yüzde 40’ına denk gelen, yerinden edilmiş yaklaşık 850 bin kişinin yaşadığı 760’tan fazla alanın yüksek sel riski altında olduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında konuştu.

Gazze'deki şiddetli yağışlar nedeniyle çadırların sular altında kaldığını belirten Haq, BM ve ortaklarının, mümkün olan her yerde kum torbası olarak kullanılmak üzere boş un çuvalları dağıtarak insanlara yardımcı olmaya çalıştığını ifade etti.

Haq, "Sel riski analizlerine göre, yerinden edilmiş yaklaşık 850 bin kişinin yaşadığı 760'tan fazla yerleşim yeri, sel riskinin en yüksek olduğu bölgeler arasında yer alıyor. Bu, Gazze nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ına denk geliyor." dedi.

BM ve ortaklarının, bugün erken saatlerden itibaren 160'tan fazla sel uyarısı üzerine harekete geçtiğini aktaran Haq, farklı bölgelerdeki 16 binden fazla aileyi kapsayan değerlendirmeler yaptıklarını söyledi.

Haq, sahadaki ekiplerden daha fazla güncelleme geldikçe bu sayıların artacağının öngörüldüğüne dikkati çekerek, BM ve ortaklarının yağmur suyu ve kanalizasyon sistemlerini temizlemek ve tıkanıklıkları gidermek için yoğun şekilde çalıştığını belirtti.

"Dar alana sıkışmış Gazzelileri sel riski alanlarından kurtarmak için bir çalışma yapılıp yapılmadığı" sorusuna Haq, "İnsanları daha yüksek rakımlı, yani mümkün olduğunca daha güvenli yerlere taşımaya çalışıyoruz. Ama evet, insanları selden korumak için farklı barınaklar ve farklı altyapı da dahil olmak üzere başka yollara ihtiyacımız var." cevabını verdi.

Haq, İsrail tarafının Gazze'deki sel riski üzerine yardım geçişlerinde herhangi bir kolaylık sağlayıp sağlamadığı sorusunu ise "Bildiğiniz gibi, daha fazla yardım ulaştırmak için her zaman daha fazla desteğe ihtiyacımız var, hala daha fazla geçiş noktasının açılması, daha fazla yolun kullanılabilir olması gerekiyor." şeklinde yanıtladı.

Gazze'deki muazzam ihtiyaçları karşılamak için insani yardımlara ve operasyonlara ilişkin kısıtlamaların hafifletilmesi veya kaldırılması gerektiğini tekrarlayan Haq, ayrıca çoğu uluslararası sivil toplum kuruluşları ile BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) uygulanan yasağın sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER