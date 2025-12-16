İsrail Batı Şeria’nın kuzeyinde 531 dönüm araziyi işgal etti
Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin’de “askeri amaçlı el koyma emirleri“ yoluyla Filistinlilere ait 531 dönüm toprağı işgal ettiğini açıkladı.
Ayrım Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun "güvenlik ve askeri amaçlar" bahanesiyle Filistin topraklarında "yol yapımı ve dikenli tel çitlerin kurulmasına yönelik" kararlar aldığı belirtildi.
Açıklamada, İsrail'in bölgede bir güvenlik yolu yapma ve dikenli tel çitlerin kurulması amacıyla kentteki 531 dönümlük araziyi işgal ettiği kaydedildi.
Filistinli kurumlara ait veriler, İsrail'in "askeri amaçlarla el koyma” kararlarını benzeri görülmemiş düzeylerde artırdığını gösteriyor. Bunun, Filistin topraklarında mümkün olan en geniş şekilde ele geçirme amacını taşıdığı aktarılıyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”