GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,86
EURO
50,37
STERLİN
57,39
GRAM
6.002,64
ÇEYREK
9.874,84
YARIM ALTIN
19.652,58
CUMHURİYET ALTINI
39.180,96
DÜNYA Haberleri

Okulda bıçaklı saldırıda bir ilkokul öğrencisi hayatını kaybetti

- Güncelleme Tarihi:

Okulda bıçaklı saldırıda bir ilkokul öğrencisi hayatını kaybetti
Rusya’nın başkenti Moskova’da bir okulda meydana gelen bıçaklı saldırıda bir ilkokul öğrencisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya Soruşturma Komitesinin olayla ilgili açıklamasında, saldırının Moskova'ya bağlı Odintsovo ilçesindeki bir okulda gerçekleştiği belirtildi.

Reşit olmayan öğrencinin okulda bir başka öğrenci ve güvenlik görevlisine bıçakla saldırdığı aktarılan açıklamada, saldırıya uğrayan öğrencinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Moskova Bölgesi Çocuk Hakları Ombudsmanı Kseniya Mişonova, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıda hayatını kaybeden çocuğun 4. sınıf öğrencisi olduğunu duyurdu.

Mişonova, okulda yaralıların da olduğunu aktardı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, saldırının nedenine ilişkin detaylı açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER