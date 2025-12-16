SALI Akşamı (16 Aralık 2025) Hangi Diziler Var? İşte Kanal Kanal Yayın Akışı! Dizi İzle!

16 Aralık akşamı televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan diziler ve ana kanalların yayın akışı belli oldu. Bu akşamın dizi ve program listesi ile merak edilen soruların yanıtları aşağıdadır:
"Mehmed: Fetihler Sultanı (Yeni Bölüm)", "Gözleri KaraDeniz (Yeni Bölüm)", "Rüya Gibi (Yeni Bölüm)", "Kıskanmak (Yeni Bölüm)" Bu Akşam Var mı?
Evet, bu popüler diziler de bu akşam yayınlanacaktır
Salı Akşamı Dizileri (16 Aralık)
|Kanal
|Program (Saat 20:00 ve Sonrası)
|TRT 1
|Mehmed: Fetihler Sultanı (Yeni Bölüm)
|ATV
|Gözleri KaraDeniz (Yeni Bölüm)
|Show TV
|Rüya Gibi (Yeni Bölüm)
|NOW TV
|Kıskanmak (Yeni Bölüm)
|Star TV
|Özür Dilerim (Sinema)
|Kanal D
|Deli Deli Küpeli (Sinema)
TRT 1 Yayın Akışı (16 Aralık 2025)
"Mehmed: Fetihler Sultanı (Yeni Bölüm)" Bu Akşam Var mı?
Evet, bu akşam yayınlanacaktır:
Mehmed: Fetihler Sultanı (Yeni Bölüm) TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacaktır.
|Saat
|Program
|14:25
|Kasaba Doktoru
|17:45
|Lingo
|19:00
|Ana Haber
|19:55
|İddiaların Aksine
|20:00
|
Mehmed: Fetihler Sultanı
