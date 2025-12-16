Guadalajara - Barcelona Maçının Muhtemel 11’i! Guadalajara İlk 11! Barcelona İlk 11! Sakatlar ve Cezalılar Kimler? Guadalajara vs Barcelona Maçı Hangi Kanalda?

İspanya Kral Kupası (Copa del Rey) Son 32 Turu mücadelesinde Guadalajara, kendi sahası Estadio Pedro Escartín'de dünya devi Barcelona'yı ağırlıyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu heyecan dolu karşılaşma öncesi tüm detaylar ve muhtemel 11'ler aşağıdadır.
Ne Zaman
Mücadele, 16 Aralık 2025 Salı günü saat 23:00'te başlayacaktır.
Hangi Kanal
Karşılaşmanın Türkiye yayıncısı bulunmamaktadır.
Hakem
Karşılaşmanın hakemi César Soto Grado olacaktır.
Yer
Maç, Guadalajara'da bulunan Estadio Pedro Escartín stadyumunda oynanacaktır.
Teknik Direktörler
Guadalajara Teknik Direktörü: Pere Martí Castelló
Barcelona Teknik Direktörü: Hans-Dieter Flick
Eksik Oyuncular (Sakat ve Cezalılar)
Veri kaynağında bu karşılaşma için sakat ve cezalı oyuncu bilgisi bulunmamaktadır.
Muhtemel İlk 11'ler
Her iki takımın da sahaya 4-2-3-1 dizilişiyle çıkması beklenmektedir.
Guadalajara Muhtemel 11'i: (4-2-3-1 Dizilişi)
Kaleci: A. Zarco (1)
Savunma: J. R. Martinez (18), V. Rodriguez (15), J. Ablanque (4), Gallardo (5)
Orta Saha: S. Mayo (14), R. Tavares (14)
Hücum Arkası: A. Neskes (7), P. Muñoz (19), U. Álvarez (11)
Forvet: S. Caropitche (24)
Barcelona Muhtemel 11'i: (4-2-3-1 Dizilişi)
Kaleci: W. Szczęsny (25)
Savunma: J. Koundé (23), A. Christensen (15), G. Martin (18), J. Torrents (26)
Orta Saha: M. Casadó (30), F. de Jong (21)
Hücum Arkası: R. Bardghji (28), F. López (16), M. Rashford (14)
Forvet: F. Torres (7)
