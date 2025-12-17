GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya dahil 39 ilde FETÖ operasyonu: 90 tutuklama

- Güncelleme Tarihi:

Konya dahil 39 ilde FETÖ operasyonu: 90 tutuklama
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “FETÖ’YE yönelik son 2 haftadır polislerimiz tarafından devam eden operasyonlarımızda; 160 şüpheli yakalandı“ dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin bütünlüğüne ve Türk milletinin huzuruna kastedenlerle mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini belirterek, şu ifadelere yer verdi;

"FETÖ'YE yönelik son 2 haftadır polislerimiz tarafından devam eden operasyonlarımızda; 160 şüpheli yakalandı.

FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan, Ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdüren, FETÖ'nün dışişleri bakanlığı mahrem hizmetler yapılanması, güncel yapılanması, eğitim yapılanması ve finans yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve mahrem yapılanmalar içerisinde faaliyet gösteren, 160 şüpheli polislerimiz tarafından yakaladı. 90'ı tutuklandı. 52'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM TEM Daire Başkanlığımız, KOM ve İstihbarat Başkanlıklarımız koordinesinde; Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bartın, Batman, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Sinop, Şırnak, Tekirdağ ve Tokat'ta gerçekleştirilen operasyonlarda; haklarından kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunanlar da yakalandı. Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor."

Kaynak: İHA

