Konyaspor’da Kayseri mesaisi! Eksikler ne zaman dönecek?

Konyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Teknik direktör Çağdaş Atan ve yardımcıları nezaretinde Çelikkayalar Kayacık Tesisleri'nde çalışan yeşil-beyazlılar, günü hücum varyasyonlarıyla değerlendirdi. Konyaspor burada; Kayseri maçında uygulayacağı taktiği denedi.

Taktik antrenmanlarda sona gelindi

Konyaspor taktik antrenmanlarında sona geldi. Hafta başından bu yana tempolu bir çalışma döneminden geçen yeşil-beyazlılar, 17 Aralık Çarşamba gününü de hücum aksiyonlarıyla değerlendirdi. Konyaspor, 18 Aralık Perşembe günü son taktik antrenmanını gerçekleştirecek.

Eksikler ne zaman dönecek?

Anadolu Kartalı'nda sakat oyuncuların tam olarak ne zaman döneceği merak konusu oldu. Uzun süredir takımla antrenmanda yer almayan oyuncuların; maç eksikliklerini bir an önce tamamlaması için kendilerine özel programlar hazırlandı. Oyuncuların kısa zamanda yüzde 100 olarak takım oyununa hazır olması hedefleniyor.

Zorlu maç ne zaman?

Konyaspor ile Kayserispor arasında oynanacak zorlu karşılaşmanın günü ve saati de merak konusu oldu. Her iki takım adına da kritik bir öneme sahip olan zorlu müsabaka, 20 Aralık Cumartesi günü oynanacak. Konya Stadyumu'ndaki maç saat 14.30'da başlayacak. (Hasan Yıldırım)