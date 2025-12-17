GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

Konyaspor’da Kayseri mesaisi! Eksikler ne zaman dönecek?

Hasan Yıldırım
Muhabir

Güncelleme Tarihi:

Konyaspor’da Kayseri mesaisi! Eksikler ne zaman dönecek?
Konyaspor, Süper Lig’in 17. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Anadolu Kartalı 18 Aralık Perşembe günü son taktik antrenmanını gerçekleştirecek.

Konyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Teknik direktör Çağdaş Atan ve yardımcıları nezaretinde Çelikkayalar Kayacık Tesisleri'nde çalışan yeşil-beyazlılar, günü hücum varyasyonlarıyla değerlendirdi. Konyaspor burada; Kayseri maçında uygulayacağı taktiği denedi.

Taktik antrenmanlarda sona gelindi

Konyaspor taktik antrenmanlarında sona geldi. Hafta başından bu yana tempolu bir çalışma döneminden geçen yeşil-beyazlılar, 17 Aralık Çarşamba gününü de hücum aksiyonlarıyla değerlendirdi. Konyaspor, 18 Aralık Perşembe günü son taktik antrenmanını gerçekleştirecek.

Eksikler ne zaman dönecek?

Anadolu Kartalı'nda sakat oyuncuların tam olarak ne zaman döneceği merak konusu oldu. Uzun süredir takımla antrenmanda yer almayan oyuncuların; maç eksikliklerini bir an önce tamamlaması için kendilerine özel programlar hazırlandı. Oyuncuların kısa zamanda yüzde 100 olarak takım oyununa hazır olması hedefleniyor. 

Zorlu maç ne zaman?

Konyaspor ile Kayserispor arasında oynanacak zorlu karşılaşmanın günü ve saati de merak konusu oldu. Her iki takım adına da kritik bir öneme sahip olan zorlu müsabaka, 20 Aralık Cumartesi günü oynanacak. Konya Stadyumu'ndaki maç saat 14.30'da başlayacak. (Hasan Yıldırım)

