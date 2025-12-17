Bu yıl zemheri başladı mı, ne zaman, ayın kaçında başlıyor? Zemheri nedir, ne anlama gelir?

2025-2026 zemheri takvimi, Aralık ayının son günlerine yaklaşılırken yeniden merak konusu oldu. Bu dönem, ani sıcaklık değişimleriyle öne çıkıyor. Kısa süre içinde 17-18 derece seviyelerinde seyreden hava sıcaklıkları birkaç gün içerisinde 4-5 dereceye kadar düşebiliyor. Bu hızlı değişim nedeniyle zemheri, halk arasında hastalıkların daha sık görüldüğü bir dönem olarak tanımlanıyor. ​Vatandaşlar ise “Zemheri başladı mı?”, “Ne zaman giriyor ve kaç gün sürüyor?”, “Zemheri kelimesi ne anlama geliyor?” gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte tüm detaylar...

Kış mevsiminin en soğuk ve zorlu evrelerinden biri olarak kabul edilen zemheri, 2025-2026 dönemi için yeniden gündeme geldi. Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşlar, "Zemheri ne zaman başlıyor?”, "Zemheri ayı kaç gün sürüyor?” gibi sorulara yanıt arıyor. Karakış olarak da bilinen bu sert dönem, halk takvimine göre her yıl aynı tarihler arasında yaşanıyor. İşte detaylar...

Zemheri Başlangıç ve Bitiş Tarihleri (2025-2026)

Halk takvimine göre zemheri, 22 Aralık'ta başlayıp 30 Ocak'ta sona eriyor. Bu sürecin en ayırt edici özelliği, ilk bölümünde sonbaharı andıran hava koşulları görülürken ilerleyen günlerde kışın sert yüzünü hissettirmesi. Bu geçiş özelliği de sıcaklıklarda sık ve belirgin dalgalanmalara yol açıyor.

Zemheri kaç gün sürer?

Zemheri, 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük süreyi kapsar. Kışın en sert zaman dilimi olarak bilinen bu süreçte hava sıcaklıkları kısa sürede ciddi oranda düşer. 17-18 derece civarında seyreden sıcaklıklar birkaç gün içinde 4-5 dereceye kadar gerileyebilir. Bu nedenle zemheri, soğuk hava koşullarına bağlı hastalıkların daha sık görüldüğü bir dönem olarak öne çıkar.

Zemheri nedir, ne anlama gelir?

Zemheri kelimesi, Arapça "zem” (kış) ve Farsça "harir” (uğultu) sözcüklerinin birleşiminden oluşur. Eski Türkçede de kış mevsimini tanımlamak için kullanılan bu ifade, özellikle sert soğukların ve zorlayıcı hava şartlarının yaşandığı dönemi anlatır. Zamanla halk arasında yaygınlaşan kelime, karakış anlamında da kullanılmaya başlanmıştır.

Kaynak: Haber Merkezi