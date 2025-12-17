BAL’da 11. hafta hazırlıkları: Konya temsilcilerinin rakipleri kim?

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) yer alan Konya temsilcileri 1922 Akşehirspor, Ereğlispor ve Kulu Belediyespor, sezonun 11. hafta müsabakaları için geri sayıma geçti. Çetin geçen sezonda en üst sıralarda yer almak isteyen Konya ekipleri; hafta sonu oynanacak müsabakalar için hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, Konya temsilcileri bu hafta kimlerle karşılaşacak? İşte detaylar…
Konya temsilcilerinin rakipleri kim?
BAL'da yer alan Konya temsilcilerinin rakipleri de merak konusu oldu. Haftaya 20 puanla liderlik koltuğuna giren Ereğlispor, 12 puanla 12. sırada yer alan Bucak Belediye Oğuzhanspor'a konuk olurken, 18 puanla 4. sırada yer alan 1922 Akşehirspor ise 7 puanla 14 yani son sırada bulunan Denizli temsilcisi Akkonakspor'a konuk olacak.
8 puanla 13. sırada yer alan Kulu Belediyespor ise, 19 puanla 2. sırada bulunan Manavgat Belediyespor'u ağırlayacak. 21 Aralık Pazar günü oynanacak maçların tamamı saat 14.00'te başlayacak. (Hasan Yıldırım)
