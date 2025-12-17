GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da silah sesi! Başından vurulmuş halde bulundu

Berna Ata
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da silah sesi! Başından vurulmuş halde bulundu

Konya'nın Selçuklu ilçesinden gelen ihbar polis ekiplerini harekete geçirdi. 

Selahattin eyyübi Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde bir kişinin silahla vurulduğu belirtildi.

Olay yerine ulaşan polis ihbarı doğruladı, acil sağlık ekibinin gönderilmesini istedi. 

Kurtarılamadı!

Adrese ulaşan sağlık ekibi başından vurulan kişinin hayatını keybettiğini belirledi.

Şahsın canına kıydığı öğrenilidi. Olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı. 

(Berna Ata)

