Konya Büyükşehir İstanbul deplasmanında

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor, ligin 15. haftasında İstanbul deplasmanına çıkıyor. Haftaya zirve ortağı olarak 3. sırada giren sarı-siyahlılar, 13. sırada yer alan Pizza Bulls Cedi Osman'a konuk olacak. 18 Aralık Perşembe günü Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.
Büyükşehir hata yapmak istemiyor
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Konya Büyükşehir Belediyespor, İstanbul deplasmanında hata yapmak istemiyor. Rakibine karşı mutlak galibiyet parolasıyla parkeye çıkacak Konya ekibi, kritik maçı kazanarak direkt rakipleri olan Gaziantep Basketbol ile Çayırova Belediyespor'un kaybetmesini bekleyecek.
(Hasan Yıldırım)