Konya merkezde depo yangını! 1 ölü

Konya’nın Selçuklu ilçesi eski Kunduracılar Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Konya'nın Selçuklu ilçesinde çıkan yangın, can kaybıyla sonuçlandı.
Musalla Bağları Mahallesi'nde bulunan Eski Kunduracılar Sanayi Sitesindeki bir iş yerinde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, içerde bir kişinin olduğu bilgisine ulaştı.
Yangında can verdi!
Depo olarak kullanılan iş yerinde barındığı iddia edilen Ali Göçer'in(69) yangında hayatını kaybettiği belirlendi. Ali Göçer'i tanıyan vatandaşlar da ayaklarından rahatsız olduğunu belirterek, tek başına yaşadığını ve yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.
Yaklaşık 5 yıldır depoda yaşadığı belirtilen Göçer'in cesedi otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.
Yangının tüp patlaması nedeniyle çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.
