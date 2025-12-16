Potada yükseliş sürüyor

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor, sezonun 14. haftasında zorlu bir maça çıktı. Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda Ankaragücü'nü ağırlayan Konya ekibi, rakibini 86-70'lik skorla geçerek yükselişini sürdürdü.
Büyükşehir, zirve ortaklarından
Şu ana kadar olan periyotta çıktığı 14 maçta 12 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Konya Büyükşehir Belediyespor, averajla 3. sırada yer aldı. Konya ekibi lider Gaziantep Basketbol ve hemen ardındaki Çayırova Belediyespor'un ardından; 3. basamakta kendisine yer buldu.
(Hasan Yıldırım)