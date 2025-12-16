GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

Potada yükseliş sürüyor

Hasan Yıldırım
Muhabir
Potada yükseliş sürüyor

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor, sezonun 14. haftasında zorlu bir maça çıktı. Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda Ankaragücü'nü ağırlayan Konya ekibi, rakibini 86-70'lik skorla geçerek yükselişini sürdürdü.

Büyükşehir, zirve ortaklarından 

Şu ana kadar olan periyotta çıktığı 14 maçta 12 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Konya Büyükşehir Belediyespor, averajla 3. sırada yer aldı. Konya ekibi lider Gaziantep Basketbol ve hemen ardındaki Çayırova Belediyespor'un ardından; 3. basamakta kendisine yer buldu.

(Hasan Yıldırım)

 

