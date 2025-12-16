Konyaspor ara vermedi

Konyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Ligin 16. haftasında Fenerbahçe deplasmanına çıkan yeşil-beyazlılar, bu maçın hemen ardından şehre dönerek antrenmanlarına başladı.
Konyaspor, yenileme yaptı
Konyaspor, haftanın ilk antrenmanı geride bıraktı. 16 Aralık Salı günü Çelikkayalar Kayacık Tesisleri'nde bir araya gelen yeşil-beyazlılar; burada yenileme çalışması yaptı. Fenerbahçe maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirirken; diğer oyuncular ise çift kale maçla günü tamamladı. (Hasan Yıldırım)