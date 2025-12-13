Anadolu Kartalı Fener’e hazır! Kritik maç ne zaman, saat kaçta?

Konyaspor, Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının taktik antrenmanlarını tamamladı. Yeşil-beyazlılar, 14 Aralık Pazar günü yapacağı ter antrenmanının ardından konakladığı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.
Konyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarında sona geldi. 10 Aralık Çarşamba gününden bu yana tempolu bir çalışma sürecinden geçen yeşil-beyazlılar, haftanın son antrenmanlarına geldi.
Taktik antrenmanlar tamamlandı
Konyaspor, Fenerbahçe maçında uygulayacağı taktiği son kez denedi. Teknik direktör Çağdaş Atan ve yardımcıları nezaretinde Çelikkayalar Kayacık Tesisleri'nde çalışan yeşil-beyazlılar, günü taktik ağırlıklı antrenmanla değerlendirdi. Konyaspor, bu çalışmanın ardından taktik antrenmanlarını noktaladı.
Son antrenman Pazar günü
Konyaspor, kritik Fenerbahçe maçı öncesindeki son antrenmanını 14 Aralık Pazar günü gerçekleştirecek. Burada ter antrenmanına çıkacak yeşil-beyazlılar; akabinde konakladığı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.
Kritik maç ne zaman?
Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanacak zorlu karşılaşmanın günü ve saati de merak konusu oldu. İki takım için de kritik olan müsabaka, 15 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
