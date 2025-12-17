2026 ASGARİ ÜCRET | Yeni asgari ücret ne kadar olacak, Bakan Işıkhan ne dedi? 2026 YENİ ASGARİ ÜCRET

Asgari ücret artışına ilişkin ikinci toplantının tarihi, milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Yeni yıl öncesinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun belirleyeceği zam oranı için ilk toplantı 12 Aralık’ta gerçekleştirildi. Bu toplantının ardından dikkatler ikinci görüşmenin yapılacağı tarihe çevrildi. Bakan Işıkhan’ın yaptığı açıklamayla birlikte ikinci toplantının gün ve saati netlik kazandı. Peki, asgari ücret görüşmelerinde ikinci toplantı ne zaman yapılacak, yeni asgari ücret ne kadar olur?

Asgari ücretle çalışanlar ile özel sektörde görev yapan birçok vatandaş, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret zammına ilişkin süreci yakından takip ediyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin yer aldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısının tarihi kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Asgari Ücret 2. Toplantı Tarihi Merak Konusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, komisyonun ikinci toplantısı 18 Aralık Perşembe günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Bakanlıktan Resmî Açıklama Geldi Bakanlık açıklamasında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yapıldığı belirtildi. Toplantıya Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay'ın başkanlık ettiği ifade edilirken, yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü vurgulandı. Açıklamada, komisyonun ikinci toplantısının 18 Aralık 2025 tarihinde saat 14.00'te yapılacağı bilgisi paylaşıldı. "Gelirleri Koruyan Bir Yaklaşım Benimsenecek” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sürece ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Bakan Işıkhan, yapılacak çalışmaların çalışanların gelirlerini koruyacak, istihdamı destekleyecek ve makroekonomik dengeleri gözeten bir anlayışla yürütüleceğini ifade etti. Mevcut Asgari Ücret Rakamları Hâlihazırda uygulanan asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 26.005 lira 50 kuruş, kesintiler sonrası ise net 22.104 lira 67 kuruş olarak ödeniyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise 30.621 lira 48 kuruş seviyesinde bulunuyor. Bu tutarın 26.005 lira 50 kuruşu brüt ücret, 4.095 lira 87 kuruşu sosyal güvenlik primi ve 520 lira 11 kuruşu işveren işsizlik sigortası fonu payından oluşuyor. Kaynak: Haber Merkezi

