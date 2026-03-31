Motorine zam geliyor! Tarih belli oldu

Akaryakıt ürünlerinden motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere fiyat artışı gelmesi bekleniyor.
Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar hız kesmiyor.
ABD-İsrail ve İran savaşı piyasaları etkilemeye devam ederken akaryakıt fiyatları da petrol, kurdaki hareket ve küresel gelişmelere bağlı olarak değişiyor.
Uluslararası petrol piyasalarındaki yükseliş ve döviz kuru hareketleri, son dönemde motorin fiyatlarını hızla yukarı taşıdı.
Son dönemde motorine birden fazla kez zam gelmiş, fiyatlar kısa süreliğine 80 TL bandını geçmiş, ardından bazı indirimlerle kısmen gerilemişti.
MOTORİNE 2,52 TL ZAM BEKLENİYOR
Mart ayı boyunca gelen zam ve indirim dalgalarının ardından sektör kaynakları, yarından itibaren yeni bir zam daha bekliyor.
1 Nisan Çarşamba gününden itibaren motorin grubunda 2 lira 52 kuruş fiyat artışı öngörülüyor.
BENZİNDE DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR
Benzin grubunda ise bugün itibarıyla herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Sektör temsilcileri, nihai kararın üst makamlarca verileceğini ve fiyat değişikliklerinin zamanlamasının son dakikaya kadar netleşebileceğini belirtiyor.
