ADRES KONYA! Alevler garajı sardı: Otomobil kullanılamaz hale geldi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde müstakil bir evin garajında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde eve sıçramadan söndürüldü.
OTOMOBİL ALEV ALDI
Olay, Seydişehir ilçesi Kesecik Mahallesi 155807 Sokak No:13'te Ramazan O.'ya ait müstakil evin garajında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, garajda bulunan otomobilin alev almasıyla kısa sürede büyüdü.
İNCELEME BAŞLATILDI
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak alevlerin eve sıçramasını önledi. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
(Meltem Aslan)