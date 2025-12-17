Devlet Sanatçısı Ahmet Özhan NEÜ’de öğrencilerle buluştu

Türk müziğinin usta ve saygın isimlerinden devlet sanatçısı Ahmet Özhan, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen söyleşi programı kapsamında öğrenciler ve akademisyenlerle bir araya geldi.

Programa, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, NEÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Soner Hunkan, NEÜ Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kâmil Güneş, NEÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şahbaz, NEÜ Genel Sekreteri Dr. Rahim Çimen, NEÜ Genel Sekreter Yardımcıları Mustafa Emre Çınar ve Harun Çalışkan ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

NEÜ Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Nezahat Keleşoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen söyleşide Ahmet Özhan, sanat hayatına uzanan yolculuğunu anlatırken özellikle sanatın manevi boyutuna dikkat çekti. Müziğin yalnızca seslerden ve teknik bilgiden ibaret olmadığını belirten Özhan, sanatın insanın iç dünyasına temas eden, gönül hâllerini olgunlaştıran ve insanı kendisiyle yüzleştiren derin bir anlam taşıdığını ifade etti. Musiki aracılığıyla insanın sükûnete, tefekküre ve hakikat arayışına yöneldiğini dile getiren Özhan, sanatın doğru bir niyet ve bilinçle icra edildiğinde ruhu besleyen güçlü bir yol olduğunu vurguladı.

Programda düşünce dünyasını etkileyen isimlere de değinen Ahmet Özhan, merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın önemine dikkat çekti. Erbakan'ın hem çok iyi bir mühendis hem de ilmi ve fikrî yönü güçlü bir devlet adamı olduğunu belirten Özhan, onun maneviyatı yüksek duruşuyla yalnızca siyasi alanda değil, düşünce ve değerler dünyasında da iz bırakan önemli bir lider olduğunu ifade etti. Erbakan'ın bilgi ile ahlakı, akıl ile maneviyatı bir arada taşıyan örnek şahsiyetlerden biri olduğunu vurguladı.

Söyleşinin devamında öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan Ahmet Özhan, gençlerle kurduğu samimi diyalogla salonda sıcak ve verimli bir atmosfer oluşmasını sağladı. Öğrenciler, sanat, kültür, musiki ve hayat tecrübesine dair merak ettikleri pek çok konuyu doğrudan usta sanatçıya sorma imkânı buldu.

Program sonunda Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, Ahmet Özhan'a plaket takdiminde bulundu. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Programın ardından NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Ahmet Özhan'a NEÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı bünyesindeki Çalgı Yapım, Bakım ve Onarım Atölyesi ile Ses Kayıt ve Müzikle Terapi Stüdyosu'nu gezdirdi.

(Cumali Özer)