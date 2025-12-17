GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da silahlı saldırı! Vurup kaçtı

Berna Ata
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da silahlı saldırı! Vurup kaçtı

Konya'nın Karatay ilçesinden silahlı yaralama ihbarı geldi.

Olay yerine ekipler sevk edildi

Sanayi sitelerinin ve çeşitli iş yerlerinin bulunduğu Fevzi Çakmak Mahallesinden gelen ihbar üzerine ekipler adrese sevk edildi. 

Ayağından tabancayla vuruldu!

Aykent Ayakkabıcılar Sitesi'nde ayağından tabancayla vurulan bir kişi yaralandı. Yaralı için 112 Acil Sağlık ekibi olay yerine çağrıldı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Şüpheli kaçtı!

Olayı gerçekleştiren saldırganın bir araçla olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Polis ekipleri şüpheliyi arıyor.

(Berna Ata)

