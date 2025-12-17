Güllü’nün mal varlığı dudak uçuklattı! Aylık geliri bakın ne kadarmış
Türk müziğinin önemli isimlerinden Güllü, 52 yaşında Yalova’daki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Sanat camiasında büyük üzüntüye yol açan bu ani kayıp, hayranlarını ve meslektaşlarını derinden sarstı. Ölümüyle ilgili gelişmeler paylaşılırken, sanatçının mal varlığı ve serveti de gündeme geldi.
52 yaşındaki ünlü sanatçı Güllü, Yalova'daki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Sanat dünyasında büyük üzüntü yaratan bu ani kaybın ardından, usta sanatçının mal varlığı ve serveti de gündeme geldi.
Sabah'ta yer alan habere göre, patronu Güllü'nün aylık gelirinin yaklaşık 1 milyon TL olduğunu açıkladı.
Bu durum, ölümünün ardından ortaya çıkan servetin büyüklüğüne dair merakları artırdı.
Patron Ferdi A., Güllü'nün 30 yıllık kariyeri sonucunda sahip olduğu servetin yaklaşık 200 milyon TL'ye ulaşabileceğini ve bunun araştırılması gerektiğini belirtti.
Sanatçının ani ölümü, hem hayranlarını hem de müzik camiasını derinden etkilerken, geride bıraktığı servetle ilgili incelemelerin de sürmesi bekleniyor.
