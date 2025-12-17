GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
7 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

7 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Çekmeköy’de 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

İstanbul'da Şile Otoyolu'nun Çekmeköy Taşdelen mevkisindeki tünel girişinde, Şile istikametine seyir halinde olan 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı 7 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaklaşık yarım saat trafiğe kapatılan tünel, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA

