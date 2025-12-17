TOKİ Konya Akşehir Kura Sonuçları Açıklandı Mı? Konya Akşehir Konut Belirleme Kurası Sonuçları İsim Listesi!

Konya'nın Akşehir ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen Konya Akşehir Konut Belirleme Kurası ile ilgili süreç tamamlandı ve kura çekimi yapıldı. Hak sahiplerinin yaşadığı heyecanlı bekleyiş sona erdi ve konut belirleme kura sonuçları netlik kazandı.

Konya Akşehir Konut Belirleme Kurası Sonuçları

TOKİ'nin 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında yer alan Akşehir Doğrugöz / Seyrantepe Mahallesi 357 adet konut için 15 Aralık 2025 tarihinde konut belirleme kuraları noter huzurunda çekildi. Kura çekimi sonucunda toplam 347 hak sahibi belirlendi ve kura işlemleri tamamlandı.

TOKİ Konut Belirleme Kurası Nedir?

TOKİ Konut Belirleme Kurası, ilgili projeye başvuru yapan kişiler arasında hangi hak sahibinin hangi konutta yer alacağını belirlemek amacıyla noter huzurunda yapılan resmi kura çekimidir. Bu kura, adil ve şeffaf bir dağıtım süreci sağlar ve konut sahiplerinin seçim sırasını belirler.

Akşehir TOKİ Kurası Nasıl Yapıldı?

Kura çekimi 15 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirildi ve hak sahiplerinin konut seçim sıraları şeffaf biçimde belirlendi. Kura işlemleri genellikle canlı yayınlanarak kamuoyuna duyurulur ve sonuçlar daha sonra e-Devlet veya TOKİ'nin resmi internet sitesinde yayımlanır.

Konya Akşehir TOKİ Projesi Hakkında Genel Bilgi

Konya Akşehir'de TOKİ tarafından inşa edilen projede 357 konutluk sosyal konut bulunuyor. Bu kapsamda hak sahipleri noter huzurunda yapılan kura ile konut sahibi olma hakkı kazandıktan sonra sözleşme imzalama ve teslimat sürecine ilerleyen günlerde başlamaları bekleniyor.

Konut Belirleme Kura Sonuçları Nereden Öğrenilir?

Kura sonuçları ve konut sahipliği listeleri genellikle TOKİ'nin resmi internet sitesindeki duyurular bölümünde veya e-Devlet üzerinden yayımlanır. Hak sahipleri kendi sonuçlarını bu kanallar üzerinden kontrol edebilir.

