Bakan Göktaş: 68 ulusal ve uluslararası proje yürütüyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Bugün Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatları, 68 ulusal ve uluslararası proje yürütüyor. Bu projeler sayesinde destek mekanizmalarımızı daha etkin biçimde harekete geçiriyoruz.“ dedi.

İstanbul Valiliği ev sahipliğinde Beyoğlu'ndaki bir otelde düzenlenen "İstanbul Hayırda Yarışanlar Buluşması"na katılan Göktaş, kurumlara bağış yapan hayırseverlerle bir araya geldi.

Bakan Göktaş, burada yaptığı konuşmada, iyiliği çoğaltan ve merhameti büyüten gönüllerle bir arada olduklarını söyledi.

Hep birlikte paylaşmanın bereketine, hayrın dönüştürücü gücüne ve insanı yaşatmayı merkeze alan bir medeniyet tasavvuruna şahitlik ettiklerini belirten Göktaş, bu anlamda İstanbul Hayırda Yarışanlar Buluşması'nın da çok kıymetli bir buluşma olduğunu ifade etti.

Göktaş, hayırseverlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bizler, yardımlaşmayı bir görevden öte emanet olarak gören bir medeniyetin mirasçılarıyız. Bu topraklarda hayır sadece veren el olmak değil, aynı zamanda gözeten, kollayan ve onaran bir sorumluluk bilincidir. İstanbul ise bu geleneğin en güçlü hafızalarından biridir. Bu şehir asırlardır aşevleriyle, vakıflarıyla merhametin kalıcı eserlere dönüştüğü bir yer olmuştur.

Bugün İstanbul'da yetimin başını okşayan, yaşlının elinden tutan, ihtiyaç sahibinin kapısını çalan, bir çocuğun hayatına umut olan binlerce hayırseverimiz var. Bu zincirin her bir halkası sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, yarının daha güçlü, daha dirençli ve daha huzurlu toplumunu da inşa ediyor."

Hayırseverlerin gönülden verdiği her desteğin bir çocuğun eğitim yolculuğuna ışık olduğunu, bir yetimin hayata yeniden tutunmasına vesile olduğunu ve bir aileye yalnız olmadığını hissettirdiğini aktaran Göktaş, yardımlaşmayı ve paylaşmayı hayatının merkezine alan hayırseverlere teşekkür etti.

"Bugün Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatları, 68 ulusal ve uluslararası proje yürütüyor"



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, hayırseverleri, dayanışmayı güçlendiren en güçlü paydaşları olarak gördüklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu sosyal devlet vizyonu doğrultusunda, dayanışmayı kurumsallaştıran adımlar attıklarına işaret eden Göktaş, hiç kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla hizmetleri vatandaşlara sunduklarını anlattı

Göktaş, devletin imkanlarının, hayırseverliğin duyarlılığı ve sivil toplumun sahadaki gücüyle daha etkili olduğunu, bu nedenle kamu, sivil toplum ve hayırseverler arasındaki işbirliğini son derece önemsediklerini belirtti.

Geçen sene hayırseverliğin gelişmesi, işbirliğinin güçlenmesi için önemli adımlar attıklarını, Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve II. Eylem Planı'yla sosyal taraflarla ilişkileri güçlü bir zemine taşıdıklarını anımsatan Göktaş, şöyle devam etti:

"Bugün Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatları, 68 ulusal ve uluslararası proje yürütüyor. Bu projeler sayesinde destek mekanizmalarımızı daha etkin biçimde harekete geçiriyoruz. Bu çalışmalardan biri de İstanbul Valiliği'mizin İstanbul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden yürüttüğü Kardeş Aile Projesi'dir.

Bu projeyle ihtiyaç sahibi olan ailelere düzenli kira desteği sağlanıyor. Ayrıca Arnavutköy'de, yetim ailelerine hayırseverlerimizin katkılarıyla sosyal konut inşa ediliyor. Yine Valiliğimizin, 2025 Aile Yılı vesilesiyle gençlerimizin yuva kurma süreçlerine yönelik sağladığı evlilik desteklerini çok kıymetli buluyoruz."

Göktaş, bunların yanı sıra bu yıl, tüm paydaşların katılımıyla bir Sosyal Sorumluluk Çalıştayı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Çalıştayda, sosyal sorumluluğu kısa vadeli çalışmaların ötesine taşıyarak, kalıcı bir toplumsal etkiyi nasıl oluşturabileceklerini ele aldıklarını aktaran Göktaş, gönüllülük, kapsayıcılık ve şeffaflık esaslı bir sosyal sorumluluk ekosisteminin temellerini attıklarını ifade etti.

"Yetimi, yaşlıyı, yolcuyu, kimsesizi devletin ve toplumsal vicdanın merkezine aldık"



Hayırseverliğin toplumu ayakta tutan bir sorumluluk alanı olduğunu belirten Göktaş, "Biz, vakıflarla hayrı kurumsallaştırdık, imarethanelerle sofraları büyüttük, darüşşifalarla sadece bedeni değil, ruhu da iyileştirdik. Yetimi, yaşlıyı, yolcuyu, kimsesizi devletin ve toplumsal vicdanın merkezine aldık. Bu anlayış, merhameti kalıcı eserlere, paylaşmayı toplumsal bir bağa dönüştürdü. Bugün de aynı ruhla hayırseverliğin, kamu, sivil toplum ve gönüller arasında güçlü bir dayanışma köprüsü olmasını diliyoruz." diye konuştu.

Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunu unutmamak gerekir, bugün hayırda yarışmak, daha çok paylaşmayı, daha çok sahiplenmeyi ve daha çok sorumluluk almayı gerektiriyor. Değişen dünya şartları, yeni sosyal riskler ve kırılganlık alanları, bizleri daha etkili bir iş birliğine davet ediyor. Dijitalleşmeden kentleşmeye, demografik dönüşümden yalnızlığa kadar pek çok alanda, insanı koruyan ve güçlendiren çözümleri birlikte üretmek zorundayız. İşte bu buluşmalar, tam da bu gönül birliğini inşa eden çok kıymetli bir zemindir. Burada bulunan her bir hayırseverimizin ortaya koyduğu emek, geleceğin güçlü toplumunu inşa ediyor."

İstanbul Valisi Davut Gül ise İstanbul'da çeşitli sosyal projeler yaptıklarını söyledi.

Önceliklerinin çocuklar olduğunu ifade eden Gül, "3 önceliğimiz var, üstün zekalı çocuklar, üstün yetenekli çocuklar ve dezavantajlı çocuklar. Hiçbiri, hiçbirinin alternatifi, rakibi değildir. Her birine dokunmak gerekiyor. Türkiye Yüzyılı Çocukları projemizde hamdolsun son 3 yıldır İstanbul'da okuyan 500 tam puanlı bütün öğrencilerimize burs verdik. Şu an 1450'nin üzerinde bursiyerimiz var ve bu eğitim hayatları boyunca devam edeceğiz." dedi.

Programın sonunda katkıda bulunan hayırseverlere teşekkür plaketi verildi.

Kaynak: AA