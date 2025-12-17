GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Baba asılı halde kızı ise yatakta ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı

Baba asılı halde kızı ise yatakta ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, baba Nazmi Aybey ile kızı Kübra Aybey’in evde ölü bulunmasına ilişkin olayda, babanın, giriş kattaki dairede kızını boğarak öldürdüğü, ardından çatı katına çıkarak kendisini asarak hayatına son verdiği belirlendi.

Osmangazi ilçesinde yakınlarının haber alamadığı için gittiği evde 28 yaşındaki Kübra Aybey ile 55 yaşındaki babası Nazmi Aybey'in ölü bulunmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Aileye ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Ovaakça Mahallesi Yayla Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi. 3 katlı binanın giriş katındaki daireye giren yakınları, Kübra Aybey'i (28) yatakta hareketsiz halde, babası Nazmi Aybey'i (55) ise çatı katında asılı halde buldu.

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde baba ve kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cansız bedenler, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otopsi bulguları ve yürütülen soruşturma kapsamında, Nazmi Aybey'in kızını boğarak öldürdükten sonra intihar ettiği değerlendirildi.

ANNE-BABA ÜST KATTA, 3 KIZ KARDEŞ ALT KATTA YAŞIYORMUŞ

3 kız çocuğu babası olan ve oto tamirciliği yapan Nazmi Aybey'in eşi ve kızlarıyla birlikte 3 katlı binada yaşadığı, ailenin güler yüzlü ve komşularıyla iyi ilişkileri olduğu belirtildi.

Kız kardeşlerin her gün anne ve babalarıyla birlikte yemek yiyip vakit geçirdikten sonra uyumak için giriş katındaki daireye indiklerini söyleyen mahalle sakinleri, olay akşamı anne ile bir kızının üst katta, ailenin diğer kızlarının dışarıda olduğunu söyledi.

BABANIN DURGUNLUĞU DİKKAT ÇEKMİŞ

Öte yandan akrabaları, Nazmi Aybey'in son zamanlarda durgun olduğunu, sormalarına rağmen bir şey söylemediğini öne sürdü.

Yakınları, ailenin en büyük kızı olan ve özel bir şirkette muhasebeci olarak çalışan Kübra Aybey'in ise bilinen herhangi bir sorununun olmadığını belirtti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

