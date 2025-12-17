TOKİ Konya Karapınar Kura Sonuçları Açıklandı Mı? Konya Karapınar Konut Belirleme Kurası Sonuçları Listesi!

Konya'nın Karapınar ilçesi Zafer Mahallesi için TOKİ'nin 250 000 Sosyal Konut Projesi kapsamında planlanan Konya Karapınar Konut Belirleme Kurası 15 Aralık 2025 tarihinde saat 16:00'da noter huzurunda gerçekleştirildi. Bu kura ile hak sahiplerinin hangi konutları alacağı belirlendi.

Konya Karapınar Konut Belirleme Kurası Sonuçları

TOKİ tarafından yapılan duyuruya göre Konya Karapınar konut belirleme kurası sonuçları kura çekimi sonrası netleşti ve kura sonuçlarına ilişkin bilgiler yayımlandı. Toplamda 218 konut için yapılan kura sonucunda hak sahipliği dağıtımı gerçekleştirildi; 170 adet 2+1 ve 48 adet 3+1 konutun kura kapsamında yer aldığı belirtildi.

Konya Karapınar TOKİ Kurası Ne Zaman Yapıldı?

Konya Karapınar Zafer Mahallesi TOKİ konut belirleme kurası 15 Aralık 2025 tarihinde Saat 16:00'da gerçekleştirildi. Kura çekimi TOKİ Başkanı tarafından canlı yayınla duyurulduğu ve sonuçların ilan edildiği bildirildi.

TOKİ Konut Belirleme Kurası Nedir?

TOKİ Konut Belirleme Kurası, başvuruda bulunan adaylar arasında hangi hak sahibinin hangi konut tipini ve konumunu alacağını belirlemek için noter huzurunda yapılan resmi kura çekimidir. Bu süreç sosyal konut projelerinde hak sahiplerinin adil sırayla konut seçimi yapabilmesi için uygulanır.

Konya Karapınar TOKİ Projesi Hakkında Genel Bilgi

Konya Karapınar'daki TOKİ projesi, 250 000 Sosyal Konut Projesi kapsamında yer alıyor ve bölgede hak sahipleri için konut üretimi ve dağıtım süreci devam ediyor. Karapınar'da toplamda yüzlerce başvuru alındıktan sonra, kura ile hak sahipleri belirlendi ve bundan sonra sözleşme süreci ile konut teslimat aşamaları takip edilecek.

Konut Belirleme Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

Kura sonuçları ve isim listesine erişim için TOKİ'nin resmi internet sitesindeki kura sonuçları duyuru ekranı veya e-Devlet TOKİ Kura Sonuç Sorgulama sayfası kullanılabilir. Burada TC Kimlik numarası ile kendi sonuç sorgulanabilir.

