TOKİ Karaman Merkez Kura Sonuçları Açıklandı Mı? Karaman Merkez Konut Belirleme Kurası Sonuçları İsim Listesi!

Karaman Merkez'de TOKİ tarafından yürütülen 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında yapılan konut belirleme kura çekilişi 15 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirildi. 158 adet konut için yapılan kura sonucunda hak sahipleri belirlendi ve kura çekimi tamamlandı.

Karaman Merkez Konut Belirleme Kurası Sonuçları İsim Listesi!

15 Aralık 2025 tarihinde noter huzurunda yapılan Karaman Merkez Konut Belirleme Kurası ile toplamda 128 hak sahibi belirlendi ve kuraya katılanlar arasında konut sahibi olmaya hak kazanan isimler açıklandı.

TOKİ Konut Belirleme Kurası Nedir?

TOKİ Konut Belirleme Kurası, başvuruda bulunan kişiler arasında hangi hak sahibinin hangi konutu alacağını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen resmi çekiliştir. Bu kura noter huzurunda yapılır ve sonuçlar ilan edilerek hak sahipleri duyurulur.

Karaman Merkez TOKİ Kura Sonuçları Nereden Öğrenilir?

Karaman Merkez'deki kura sonuçları TOKİ'nin resmi internet sitesindeki duyuru ekranı veya e-Devlet TOKİ Başvuru Sonuçları ekranı üzerinden sorgulanabiliyor. Hak sahipleri TC kimlik numarası ile bu kanallardan isim listesine ulaşabilirler.

Karaman TOKİ Projesi Hakkında Genel Bilgi

Karaman genelinde TOKİ'nin 500.000 sosyal konut projesi kapsamında birçok konut inşa ediliyor ve kura çekilişleri çeşitli tarihlerde tamamlanıyor. Karaman Merkez'deki 158 konut için kura tamamlanırken, diğer projelerde de kura takvimi ve sonuç duyuruları TOKİ tarafından paylaşılmaktadır.

Kura Sonrası Süreç

Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından hak sahipleri sözleşme imzalama, ödeme planı ve konut teslimat süreçlerini TOKİ'nin belirlediği tarihler doğrultusunda takip ederler. Bu süreçler için resmi duyurular TOKİ'nin internet sitesinde yayımlanmaktadır.

