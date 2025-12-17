Ünlü yönetmen ve eşi evinde ölü bulunmuştu! Katili oğlu çıktı

Hollywood’un efsane yönetmenlerinden Rob Reiner ve eşi Michele Reiner’ın ölümünde şok eden bir gelişme yaşandı. Çiftin 32 yaşındaki oğulları Nick Reiner, anne ve babasını bıçaklayarak öldürmekle suçlanıyor.

Hollywood'un efsane isimlerinden yönetmen Rob Reiner ve yapımcı eşi Michele Singer Reiner'ın ölümü, sinema dünyasında büyük bir şok yarattı. Çiftin 32 yaşındaki oğulları Nick Reiner, anne ve babasının ölümünden sorumlu tutuldu ve iki ayrı birinci derece cinayet suçlamasıyla tutuklandı.

PRÖMİYERDEKİ SESSİZLİK DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Nick Reiner, Eylül ayında Los Angeles'ta, babasının yönettiği komedi müzikali "Spinal Tap II” filminin galasında ailesiyle birlikte objektiflere yansımıştı. Ancak aile fotoğrafında gülümsemeyen, ifadesiz hali dikkat çekmişti. Aradan geçen üç ayın ardından Reiner, anne ve babasının ölümüyle bağlantılı olarak gözaltına alındı.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE VE ZOR YILLAR

Yetkililer, davanın ilerleyen aşamalarında Nick Reiner'ın ruh sağlığının gündeme gelebileceğini belirtti. Reiner, geçmişte defalarca rehabilitasyon merkezlerinde kaldığını, zaman zaman evsiz olduğunu ve bağımlılık sürecinde ailesiyle ciddi çatışmalar yaşadığını açıkça dile getirmişti.

2018 yılında bağımlılık temalı "Dopey” podcast'ine konuk olan Reiner, ilk kez 15 yaşında rehabilitasyona girdiğini ve sistemi nasıl "idare etmeyi” öğrendiğini anlatmıştı. Aynı programda, misafirhanede yaşadığı dönemde madde etkisiyle öfke patlaması yaşadığını ve eşyaları parçaladığını da itiraf etmişti.

HAYATI FİLM OLMUŞTU

Nick Reiner, 2015 yılında bağımlılık deneyimlerinden esinlenen "Being Charlie” filmini birlikte yazmış, filmin yönetmenliğini ise babası Rob Reiner üstlenmişti. Film tanıtımları sırasında baba-oğul sık sık birlikte kameraların karşısına çıkmıştı.

Rob Reiner projeyi, "Hayatımda yaptığım en kişisel iş.” sözleriyle tanımlamış ve sürecin hem kendisi hem de oğlu için yüzleşme niteliği taşıdığını belirtmişti.

HOLLYWOOD'UN KÖKLÜ AİLELERİNDEN BİRİ

Rob ve Michele Reiner'ın üç biyolojik çocuğu bulunuyor. En büyük oğulları Jake, ortanca çocukları Nick ve en küçükleri Romy. Rob Reiner ayrıca, eski eşi Penny Marshall'ın kızı Tracy'yi de evlat edinip büyüttü.

Tracy Marshall, NBC News'e yaptığı açıklamada büyük bir şok yaşadığını belirterek, "Hayatımın en güzel ailesinden geliyorum. Ne diyeceğimi bilmiyorum, hala şoktayım.” ifadelerini kullandı.

Reiner ailesi, Hollywood tarihinde önemli bir yere sahip. Rob Reiner'ın babası, ünlü komedyen ve yönetmen Carl Reiner, 1950'lerde "The Dick Van Dyke Show” ile büyük bir çıkış yapmıştı.

