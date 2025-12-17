İzmir’den iğrenç görüntü: Börek tezgahlarında fare cirit attı
Güncelleme Tarihi:
İzmir’in Buca ilçesinde bir börekçide kaydedilen iğrenç görüntüler adeta mide bulandırdı. Vitrinde, böreklerin üzerinde gezen fareyi gören vatandaşlar o anları saniye saniye kaydederken, belediye ekipleri gece yarısı operasyonuyla işletmeyi mühürledi.
Olay, Buca ilçesi Şirinyer semtindeki bir börekçide meydana geldi. İşletmenin önünden geçen vatandaşlar, tezgahtaki ürünlerin bulunduğu cam vitrinde bir farenin cirit attığını fark etti. Börek tepsilerinin arasında rahat tavırlarla gezen fareyi cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaşlar, hijyen skandalını gözler önüne serdi. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler mide bulandırdı.
İşletmeden savunma: "Tüm ürünleri çöpe attık"
Görüntülerin tepki çekmesi üzerine işletme yetkilileri, olayın ardından mekanın ilaçlandığını savundu. Tedbir amaçlı olarak içeride bulunan tüm unlu mamullerin ve malzemelerin imha edilerek çöpe atıldığını iddia eden işletme, gerekli hijyen çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.
Zabıta gece yarısı kilit vurdu
Görüntüleri ihbar kabul eden Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde söz konusu börekçiye baskın düzenledi. Yapılan denetimlerde hijyen kurallarına aykırılıklar tespit edilirken, halk sağlığını tehlikeye atan işletme hakkında yasal işlem başlatıldı. Belediye ekipleri, iş yerini mühürleyerek ticari faaliyetten men etti.
