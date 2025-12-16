Konya’dan yola çıktı! Bir daha haber alınmamıştı: Genç bulundu!

Konya'nın Bozkır ilçesinden Antalya'nın Manavgat ilçesine gitmek üzere otomobiliyle yola çıkan Muhammet Cihat Karabay'dan uzun süredir haber alınamıyor. Ailesinin kayıp ihbarında bulunmasının ardından güvenlik güçleri tarafından kapsamlı arama çalışmaları başlatılmıştı.
SON SİNYAL BOZKIR'DAN ALINDI
Yapılan incelemelerde Karabay'ın cep telefonundan alınan son sinyalin Bozkır ilçe sınırları içerisinde olduğu belirlendi. Bunun üzerine ekipler, Bozkır–Manavgat güzergâhı başta olmak üzere olası tüm geçiş noktalarında arama ve araştırmalarını yoğunlaştırdı.
ARAMA ÇALIŞMALARI YOĞUNLAŞTIRILDI
Konya'da ikamet ettiği öğrenilen Karabay'ın Manavgat'a ulaşamaması üzerine endişelenen ailesi yetkililere başvurdu. Arama çalışmaları sürerken, güvenlik güçleri vatandaşlardan gelecek her türlü bilginin büyük önem taşıdığını vurguladı.
AİLEDEN YARDIM ÇAĞRISI
Kayıp gencin babası, oğlunu gören, yolculuğuna dair bilgisi olan ya da herhangi bir ipucu bulunan kişilerin en yakın güvenlik birimine başvurmalarını istemişti.
BULUNDU
Konya'nın Bozkır ilçesinde kaybolan 23 yaşındaki Muhammet Cihat Karabay, AFAD'ın drone destekli arama çalışmaları sonucu yayla yolunda mahsur kaldığı noktada sağ olarak bulundu ve sağlık ekiplerine teslim edildi.
(Meltem Aslan)