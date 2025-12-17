Karatay’ın şampiyon sporcularından başkan Kılca’ya ziyaret

Ulusal ve uluslararası arenada önemli başarılara imza atan Karatay Belediyespor Kulübü sporcuları, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’yı ziyaret ederek başarılarını paylaştı.

Karatay Belediyespor Kulübü bünyesinde yer alan Masa Tenisi ve Güreş takımlarının başarılı sporcuları, katıldıkları ulusal şampiyonalarda elde ettikleri derecelerle Konya'yı ve Karatay'ı gururlandırdı.

MASA TENİSİNDE TÜRKİYE ŞAMPİYONLUKLARI KARATAY'DAN

Nevşehir'de düzenlenen Minik–Minik Altı Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası'nda Karatay Belediyespor Masa Tenisi Takımı önemli bir başarıya imza attı. Toplam 45 lisanslı sporcusu bulunan kulüp, organizasyonda hem erkekler hem de kızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonluğu elde eden Türkiye'deki tek kulüp oldu.

2018 doğumlu sporcu Yusuf Eren Aydın, kendisinden bir yaş büyük sporcularla mücadele ettiği kategoride üstün bir performans sergileyerek Türkiye Şampiyonu oldu. Yusuf Eren Aydın, önümüzdeki yıl da aynı kategoride yarışacak.

2017 doğumlu sporcu Ela Toprak Tokatlı ise turnuva boyunca, yalnızca bir set vererek kendi kategorisinde Türkiye Şampiyonluğu elde etti. Karatay Belediyespor, bu sonuçla Fenerbahçe dahil hiçbir kulübün ulaşamadığı çifte şampiyonluk başarısını yakaladı.

GÜREŞTE TÜRKİYE İKİNCİLİĞİ VE BİREYSEL DERECELER

Ankara'da düzenlenen Grekoromen Güreş Yıldızlar Ligi müsabakalarında Karatay Belediyespor Güreş Takımı da üstün bir performans sergileyerek Türkiye ikincisi oldu.

Karataylı güreşçiler bireysel müsabakalarda da önemli dereceler elde etti. Mustafa Kenan Çelik, U17 Balkan Şampiyonası ikinciliği, U17 Türkiye üçüncülüğü ve U15 Türkiye üçüncülüğü kazandı. Ali Poyraz Ayvat U17 Balkan Şampiyonası üçüncüsü olurken, U17 Türkiye Şampiyonu oldu. Emirhan Çakır, U17 Milli Takım sporcusu olarak Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti. Burak Akdağ, U17 Türkiye Şampiyonası üçüncülüğü elde etti. Mustafa Kerem Karaköse, U15 Türkiye Şampiyonu olurken Avrupa Şampiyonası'nda milli forma ile mücadele etti.

Muhammet Talha Kurt U15 Türkiye ikincisi, Abdullah Çakmak ve Salih Kayra Tırpan ise U15 Türkiye üçüncüsü oldu. Ayrıca Ali Sadi Özpınar, Furkan Çorapcı, İsmail Özdemir, Adil Karakuzu, Ahmet Küçükseren, Ömer Faruk Bayrak ve Ahmet Satılmış güreş takımının gelişimine katkı sağlayan aktif sporcular arasında yer aldı.

ŞAMPİYON SPORCULAR VE HOCALARINDAN TEŞEKKÜR

Türkiye Şampiyonaları başta olmak üzere birçok organizasyonda derece elde eden sporcular, kazandıkları kupalarla birlikte Başkan Hasan Kılca'yı ziyaret ederek mutluluklarını paylaştı.

Ziyaret kapsamında sporcular ve antrenörler, kendilerine sağlanan desteklerden dolayı Başkan Hasan Kılca'ya teşekkür etti. Güreş Antrenörleri Necmettin Yılmaz ve Onur Köse ile Masa Tenisi Antrenörleri Huzeyfe Kılınç ve Ufuk Aydın, Karatay Belediyespor Kulübü'ne her branşta sunulan imkanların başarıda önemli rol oynadığını vurgulayarak, spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı Başkan Kılca'ya teşekkürlerini iletti.

KILCA: TÜM BRANŞLARDA GÜÇLÜ ADIMLARLA İLERLİYORUZ

Sporcuları, yönetimi ve teknik ekibi tebrik eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise Karatay Belediyespor Kulübü'nün tüm branşlarda istikrarlı bir şekilde yoluna devam ettiğini vurguladı.

Ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde edilen başarılardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kılca, "Masa Tenisi ve Güreş Takımlarımızda derece elde eden sporcularımız ve antrenörlerimizle bir araya geldik. Karatay Belediyespor Kulübümüz tüm branşlarda güçlü adımlarla ilerliyor. Şehrimizi ve ülkemizi başarıyla temsil eden, milli formayla ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum.” dedi.

"BU BAŞARILAR TESADÜF DEĞİL”

Karatay Belediyespor'un son dönemde elde ettiği başarıların planlı ve koordineli çalışmaların sonucu olduğunu belirten Başkan Kılca, "Kulübümüz son yıllarda adından sıkça söz ettiriyor.

Birçok branşta sporcularımıza verdiğimiz desteklerin karşılığını almaktan mutluluk duyuyoruz. Kulüp başkanımızdan yönetimimize, antrenörlerimizden sporcularımıza kadar tüm ekip büyük bir özveriyle çalışıyor. Biz de kulübümüzün ihtiyaç duyduğu her konuda destek olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

"İKİ TAKIMIMIZI DA TEBRİK EDİYORUM”

Masa tenisi branşında elde edilen çifte Türkiye şampiyonluğuna değinen Başkan Kılca, "Masa tenisi takımımız Türkiye genelinde önemli bir başarıya imza attı. Hem erkeklerde hem de kızlarda Türkiye Şampiyonu olduk. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıl da bu başarıyı sürdürürler. Sporcularımız büyük bir disiplinle çalışıyor” dedi.

Güreş takımının da gelecek adına umut verdiğini ifade eden Başkan Kılca, "Güreş takımımız çok güçlü bir kadroyla geliyor. Bu sporcularımızın hem dünya şampiyonalarında hem de olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz.” şeklinde konuştu.

"BAŞARI ÖNEMLİ AMA ASIL HEDEFİMİZ GENÇLERİMİZİN SAĞLIKLI VE DONANIMLI YETİŞMESİ”

Hasan Kılca, Karatay'da sporun yalnızca elde edilen derecelerle sınırlı olmadığını, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir spor altyapısı oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.

Sporcuların disiplinli bir çalışma ortamında gelişimini önemsediklerini belirten Kılca sözlerini şöyle tamamladı; "Çocuklarımız büyük bir emek ve özveriyle çalışıyor. Biz de bu emeğin karşılık bulması ve sporcularımızın en iyi şartlarda yetişmesi için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Başarı elbette önemli; ancak asıl hedefimiz, gençlerimizin sağlıklı, disiplinli ve donanımlı bireyler olarak yetişmesidir.”

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu