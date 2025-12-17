Konya’da yalnız yaşayan yaşlı adam yangında hayatını kaybetmişti! Toprağa verildi

Konya'da bir iş yerinin depo kısmında tüp patlaması sonucu çıkan yangında yalnız yaşayan Ali Göçer, bugün ikindi namazının ardından Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Ne olmuştu?
Olay, Selçuklu ileçsindeki Musalla Bağları Mahallesi'nde bulunan Eski Kunduracılar Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, içeride bir kişinin bulunduğu bilgisine ulaştı.
Yangında can verdi
Depo olarak kullanılan iş yerinde barındığı iddia edilen Ali Göçer'in (69) yangında hayatını kaybettiği belirlendi. Göçer'i tanıyan vatandaşlar, ayaklarından rahatsız olduğunu, tek başına yaşadığını ve zaman zaman kendisine yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade etti.
Toprağa verildi
Yaklaşık 5 yıldır depoda yalnız yaşadığı belirtilen Ali Göçer'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Göçer, bugün ikindi namazını müteakip Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Yangının tüp patlaması nedeniyle çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili inceleme sürüyor.
(Berna Ata)