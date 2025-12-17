GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,86
EURO
50,37
STERLİN
57,40
GRAM
6.002,64
ÇEYREK
9.874,84
YARIM ALTIN
19.652,58
CUMHURİYET ALTINI
39.180,96
KONYA Haberleri

Konya’da yalnız yaşayan yaşlı adam yangında hayatını kaybetmişti! Toprağa verildi

Berna Ata
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da yalnız yaşayan yaşlı adam yangında hayatını kaybetmişti! Toprağa verildi

Konya'da bir iş yerinin depo kısmında tüp patlaması sonucu çıkan yangında yalnız yaşayan Ali Göçer, bugün ikindi namazının ardından Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ne olmuştu?

Olay, Selçuklu ileçsindeki Musalla Bağları Mahallesi'nde bulunan Eski Kunduracılar Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, içeride bir kişinin bulunduğu bilgisine ulaştı.

Yangında can verdi

Depo olarak kullanılan iş yerinde barındığı iddia edilen Ali Göçer'in (69) yangında hayatını kaybettiği belirlendi. Göçer'i tanıyan vatandaşlar, ayaklarından rahatsız olduğunu, tek başına yaşadığını ve zaman zaman kendisine yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade etti.

Toprağa verildi

Yaklaşık 5 yıldır depoda yalnız yaşadığı belirtilen Ali Göçer'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Göçer, bugün ikindi namazını müteakip Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yangının tüp patlaması nedeniyle çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

(Berna Ata)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER