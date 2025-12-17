Konya’da bugün vefat edenler 17 Aralık 2025

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
BEBEK ABDULLAH
|
|
İŞGALAMAN MEZARLIĞI
|
MEHMET ÇETİN
|
KAYALI
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
MELTEM KAYIR
|
SELÇUKLU
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
HAVVA KAYA
|
ÇİMEN
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
MUTLU ORHAN
|
NİZİP
|
BEDİR MEZARLIĞI
|
ZEKİ KOŞAR
|
AKKİSE
|
ALİYENLER MEZARLIĞI
|
HASAN AĞAR
|
YUNUSLAR
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
SEVİM KOÇAK
|
KONYA
|
YAYLAPINAR EVDİREŞE MEZARLIĞI
|
AYDIN ÇOLAK
|
KARATAY
|
ULUIRMAK MEZARLIĞI
|
TEYFİK YERLİKAYA
|
YAĞCI
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
FATMA ÖZCAN
|
ÖMERANLI
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
GAZİ ÖZDEMİR
|
SARAYÖNÜ
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
RAHİM ÇİNİCİ
|
ÇARIKLAR
|
ALAKOVA YENİ (Büyük)-1 MEZARLIK
|
RİZA KELEŞER
|
ACIDORT
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
ALİ GÖÇER
|
KONYA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
MUSTAFA YAŞADI
|
YAĞCI
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
RAZİYE IŞIKÇI
|
AKÖREN
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
AYSEL ÖZTÜRK
|
KONYA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96