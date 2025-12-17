GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,86
EURO
50,37
STERLİN
57,40
GRAM
6.002,64
ÇEYREK
9.874,84
YARIM ALTIN
19.652,58
CUMHURİYET ALTINI
39.180,96
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler 17 Aralık 2025

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler 17 Aralık 2025
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 17 Aralık 2025 Çarşamba günü vefat eden 21 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

BEBEK ABDULLAH


10-12-2025

İŞGALAMAN MEZARLIĞI

MEHMET ÇETİN

KAYALI
05-12-1963

MUSALLA MEZARLIĞI

MELTEM KAYIR

SELÇUKLU
30-05-2004

YAZIR MEZARLIĞI

HAVVA KAYA

ÇİMEN
10-02-1950

HOCACİHAN MEZARLIĞI

MUTLU ORHAN

NİZİP
15-03-1975

BEDİR MEZARLIĞI

ZEKİ KOŞAR

AKKİSE
10-06-1943

ALİYENLER MEZARLIĞI

HASAN AĞAR

YUNUSLAR
12-05-1952

YAZIR MEZARLIĞI

SEVİM KOÇAK

KONYA
05-09-1943

YAYLAPINAR EVDİREŞE MEZARLIĞI

AYDIN ÇOLAK

KARATAY
01-05-2005

ULUIRMAK MEZARLIĞI

TEYFİK YERLİKAYA

YAĞCI
10-01-1936

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

FATMA ÖZCAN

ÖMERANLI
01-10-1938

ÜÇLER MEZARLIĞI

GAZİ ÖZDEMİR

SARAYÖNÜ
15-09-1982

YAZIR MEZARLIĞI

RAHİM ÇİNİCİ

ÇARIKLAR
28-03-1952

ALAKOVA YENİ (Büyük)-1 MEZARLIK

RİZA KELEŞER

ACIDORT
01-02-1955

ÜÇLER MEZARLIĞI

ALİ GÖÇER

KONYA
01-02-1956

ÜÇLER MEZARLIĞI

MUSTAFA YAŞADI

YAĞCI
07-06-1966

HOCACİHAN MEZARLIĞI

RAZİYE IŞIKÇI

AKÖREN
07-11-1947

YAZIR MEZARLIĞI

AYSEL ÖZTÜRK

KONYA
18-12-1946

ÜÇLER MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER