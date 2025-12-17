Avrupa Parlamentosu Rusya’dan gaz alımının bitirilmesini onayladı
Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya’dan doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatını 2027 sonbaharına kadar aşamalı biçimde sonlandırmasını içeren yasal düzenlemeyi kabul etti.
Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, AB'nin Rusya'dan doğal gaz alımını aşamalı olarak sonlandırmaya yönelik hazırlanan yasal düzenleme görüşüldü.
AP milletvekilleri, 2026'dan itibaren boru hattı ve sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatına kademeli yasak getirilmesini içeren yasayı 500 "evet", 120 "hayır" oyla kabul etti.
Buna göre, AB, Rusya'dan LNG ithalatını 2026 sonuna, boru hattı gazı ithalatını da 30 Eylül 2027'ye kadar bitirecek.
Yasa, bu aşamadan sonra AB Konseyinde onaylanmasının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.
AB'nin Rusya'dan LNG ve boru hattı ile doğal gaz ithalatı savaş öncesinde yüzde 45 seviyesindeyken son dönemde yüzde 12'ye kadar geriledi.
